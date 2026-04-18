Priorizan más a la IA que al aire limpio 

El gobierno de Trump eliminó normas para que plantas eléctricas redujeran sus emisiones y mejor se garantizara el abasto a los centros de datos

Reuters

Bajo la administración de Donald Trump, el gobierno ha optado por flexibilizar regulaciones ambientales para garantizar el suministro eléctrico que demandan los centros de datos, incluso si ello implica prolongar la vida de plantas de carbón altamente contaminantes.

Ahora la prioridad ya no es solo la transición energética, sino asegurar energía constante para sostener el desarrollo tecnológico.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la expansión de la IA generará una demanda adicional de 50 gigavatios hacia 2030, equivalente a un incremento cercano al 4 por ciento del consumo eléctrico nacional.

“Garantizar energía de base asequible, incluido el carbón, es esencial para mantener el suministro eléctrico y la calefacción en los hogares estadounidenses”, señaló la Agencia de Protección Ambiental (EPA), al justificar la flexibilización de las normas

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Barbara Johnson, activista comunitaria de 75 años, relató que durante décadas ha luchado contra la contaminación en su barrio, sin ver mejoras sostenidas.

“Se dan dos pasos hacia adelante y cuatro hacia atrás. Estoy acostumbrada a esa tendencia, pero ¿cuántas generaciones harán falta para que esos cambios positivos se consoliden?”, cuestionó.

Un análisis basado en datos de la EPA estima que las emisiones de estas plantas implican costos de hasta cinco mil 500 millones de dólares anuales en salud, asociados a enfermedades respiratorias, visitas a emergencias y riesgos de muerte prematura.

“La lógica es que necesitamos electricidad barata, pero si se consideran los costos en salud, esto no es barato”, advirtió Patricia Schuba, integrante de un grupo ambientalista local.

El problema también tiene un componente social. Organizaciones civiles señalan que las comunidades afroamericanas enfrentan una mayor exposición a estas fuentes de contaminación.

Alrededor de 78 por ciento vive a menos de 30 millas de una planta de carbón, y la mortalidad asociada a partículas contaminantes es 25 por ciento mayor que el promedio nacional.

“Nuestra región sigue siendo una zona de sacrificio. Estamos intentando prepararnos para estos centros de datos y contrarrestar el daño que causan a nuestras comunidades”, afirmó Darnell Tingle, representante de una red de organizaciones comunitarias.

Aunque el sector tecnológico sostiene que busca incrementar el uso de energías limpias, especialistas advierten que la transición no avanza al mismo ritmo que el crecimiento de la demanda. En la práctica, esto abre espacio para que fuentes como el carbón sigan siendo parte relevante de la matriz energética.

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En este contexto, el desarrollo de la inteligencia artificial no solo está transformando industrias, sino también generando tensiones entre crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y salud pública.

El debate, advierten especialistas, no es si la IA continuará expandiéndose, sino bajo qué condiciones energéticas lo hará y quién asumirá los costos de ese crecimiento.