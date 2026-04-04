La marca china Xpeng quiere conquistar a los conductores mexicanos con vehículos que se actualicen como los celulares

Rubén Romero / El Sol de México

Así lo lleva a cabo la marca china Xpeng, que llega a México con dos camionetas eléctricas, con las que busca consolidarse como una empresa tecnológica que ofrece experiencias personalizadas basadas en datos.

En la práctica, el vehículo funciona como una computadora móvil. Mediante actualizaciones remotas, puede mejorar su desempeño, incorporar nuevas funciones o ajustar su comportamiento sin intervención mecánica.

Además, integra sistemas que aprenden de los hábitos del conductor y permiten automatizar tareas cotidianas. Desde comandos de voz personalizados hasta rutinas programadas, el auto se convierte en un sistema que evoluciona con el uso.

Para el consumidor, el cambio implica que el vehículo deja de ser un producto estático y se transforma en un servicio en constante actualización.

En términos de negocio, Xpeng proyecta comercializar alrededor de dos mil unidades en su primer año. Sin embargo, su prioridad es construir una base de usuarios y entender el comportamiento del mercado mexicano antes de escalar.

“La expectativa es positiva, pero primero queremos evaluar la respuesta del consumidor y crear una experiencia de servicio sólida. El mercado chino no es el mismo que el mexicano; sin embargo, ambos buscan las últimas innovaciones”, señaló Pinal.

El mercado mexicano presenta desafíos, como la limitada infraestructura de carga para vehículos eléctricos y dudas sobre nuevas marcas, especialmente en el servicio postventa.

Para enfrentar estos retos, Xpeng instaló un centro de distribución de refacciones con entregas en 24 horas en Ciudad de México y hasta 48 horas en otras ciudades. Además, incluye cargadores domésticos en sus vehículos.

Sin embargo, la conducción autónoma total, que se desarrolla en China, aún no está disponible en México debido a limitaciones regulatorias y condiciones de infraestructura vial.

Las armadoras tradicionales enfrentan competencia de empresas nacidas en el entorno digital, que consideran al vehículo como un nodo dentro de un ecosistema tecnológico.

Así como los teléfonos evolucionaron hacia plataformas inteligentes, los autos empiezan a recorrer un camino similar.