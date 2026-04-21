Esta inversión se usará para expandir la producción de sistemas de control de energía, que se utilizan en sectores como el automotriz, alimentos y bebidas e infraestructura energética

Rubén Romero / El Sol de México

El anuncio se dio durante Hannover Messe, la feria industrial más importante del mundo, que se lleva a cabo en Alemania.

Según la compañía, esta inversión se usará para expandir la producción de sistemas de control de energía, que se utilizan en sectores como el automotriz, alimentos y bebidas e infraestructura energética.

Con esto, Siemens asegura que ha destinado más de tres mil millones de pesos a Querétaro, convirtiendo a esta región en uno de sus principales centros de manufactura avanzada a nivel global.

Siemens ya ha invertido en Querétaro

Antes de este anuncio, Siemens ya había invertido más de mil 800 millones de pesos en Querétaro, tanto en la construcción de nuevas instalaciones como en la modernización de plantas existentes.

En 2024, la empresa inauguró un proyecto en el Parque Industrial Kaizen, en el municipio de Colón, con una inversión cercana a mil noventa millones de pesos, para fabricar equipos de media y baja tensión.

Para septiembre de 2025, anunció recursos adicionales por 784 millones de pesos para modernizar su planta en Balvanera, una de sus instalaciones más antiguas en la región. Esto elevó el monto total de sus proyectos a mil 874 millones de pesos.

También se sumó otro anuncio de 915 millones de pesos para fortalecer su capacidad industrial en Querétaro y Nuevo León, de los cuales, se destinará 131 millones de pesos para la planta Mitras en Santa Catarina.

El crecimiento de Siemens, asegura, responde a una mayor demanda de soluciones de electrificación y digitalización industrial, impulsada por el nearshoring y la necesidad de contar con cadenas de suministro más fuertes en América del Norte.

En Querétaro, Siemens concentra operaciones clave relacionadas con la fabricación de tecnología para electrificación, que incluyen procesos desde la prefabricación y el ensamble hasta las pruebas y liberación de equipos.

La empresa explicó que estas inversiones ayudarán a mejorar la eficiencia, reducir los tiempos de entrega y avanzar en sus metas de reducir emisiones, siguiendo las tendencias globales de transición energética.