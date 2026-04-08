AC/DC brilla en su regreso a México al ritmo del rock

La banda tuvo su primer concierto en México luego de casi dos décadas de ausencia, y los fans mexicanos respondieron a la altura

Belén Eligio / El Sol de México

La emoción del público no se hizo esperar, algunos brincaban sin parar, mientras que otros empezaron los baños de cerveza desde que escucharon los primeros acordes de “Of You Want Blood (You Got It)” y “Back In Black”.

Pese a sus 71 años de edad, Angus Young se paseaba por el escenario con sus ya clásicos shorts, tocando su guitarra y dando brinquitos que despertarían la envidia de cualquier treintañero al ver la fortaleza de sus rodillas.

La energía de Brian no era muy diferente, pues la sonrisa que mantuvo en su rostro todo el concierto, y las miradas de emoción que le dirigía al público, dejaron ver lo bien que la estaba pasando.

Aunque su rostro reflejaba el paso del tiempo, su voz sonaba exactamente igual que cuando se sumó a la agrupación en los años 80, en sustitución del fallecido Bom Scott.

“You Shook Me All Night Long” encendió aún más los ánimos del público, que de por sí ya lucían emocionados por tan alta dosis de rock.