Andrea Bocelli en el zócalo: A 30 años de “Romanza”

El tenor celebra el aniversario de su obra cumbre, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería en un concierto junto a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana

Belén Eligio / El Sol de México

Dado el estilo solemne del tenor, quien celebra el 30 aniversario de su disco “Romanza”, que lo lanzó a la fama internacional, se colocarán alrededor de siete mil sillas para que los asistentes disfruten el show con mayor comodidad.

Dicho álbum fue uno de los primeros en la carrera del artista, y desde su lanzamiento en 1996 ha vendido 20 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose así en el disco italiano más vendido de la historia.

En una entrevista que otorgó a Billboard en Español, el tenor aseguró que el éxito de este trabajo lo tomó por sorpresa, y lo llevó a aprender cómo administrar su energía.

El disco fue también su introducción al mercado internacional, incluyendo temas como “Time To Say Goodbye” con Sarah Brightman y “Con Te Partirò”, así como las versiones en inglés e italiano de “Por ti volaré”, uno de los más populares de su repertorio.

Entre ópera y cumbia

La combinación de los tres proyectos musicales sobre un mismo escenario representa un encuentro poco habitual, pero que promete darle al público un espectáculo único.

Jorge Mejía, integrante de Los Ángeles Azules, invitó a todos los amigos chilangos a “persignar el piso en el zócalo: Andrea Bocelli pidió tocar con nosotros, es una buena combinación”, dijo en una entrevista reciente a El Sol de México.

El músico recalcó que es un evento completamente gratuito, por lo que no hay excusa para perderse esta fiesta de baile.

¿Quién es Andrea Bocelli?

Nacido en Lajatico, Italia, el tenor alcanzó reconocimiento internacional en la década de los 90, tras ganar el Festival de San Remo en 1994, en la categoría de Nuevos Talentos.

Su voz se caracteriza por su timbre cálido y su técnica depurada. A lo largo de su carrera ha vendido millones de discos y ha colaborado con figuras de distintos géneros, consolidándose como uno de los artistas clásicos más influyentes de su generación.

Además de su talento musical, su historia a nivel personal lo convirtió en un símbolo de superación. Andrea perdió la vista a los 12 años, luego de que un balonazo que recibió, el cual desencadenó en una hemorragia que le quitó la vista.

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¿Cómo llegar al zócalo?

La manera más recomendable es en transporte público, en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en las estaciones Pino Suárez (Línea 1), Allende (Línea 2) y San Juan de Letrán (Línea 8).

El show dará inicio a las 19:00 horas, pero se recomienda llegar un par de horas antes para evitar aglomeraciones. No acudir con bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, latas, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, rayos láser, envases de vidrio, drones y pirotecnia.