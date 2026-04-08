El rockero resalta la hermandad cultural entre México y Argentina, revela que la pasó mal antes de presentarse en el pasado Vive Latino

Belén Eligio / El Sol de México

En entrevista con El Sol de México, platicó que en su día a día recolecta un sinfín de anécdotas, y recientemente vivió un percance digno de contarlo en un guion de película.



Mateo Sujatovich (su nombre real), aseguró que cancelar su show en el festival nunca fue una opción, pero afortunadamente gracias a la pronta atención médica que recibió, se recuperó rápidamente.

Vivencias como esa lo inspiraron para componer su más reciente tema, “Películas de acción”, el cual fue escrito durante un momento de introspección en plena gira por España.

“Estaba ahí un poquito solitario y con algunos sentimientos que pude poner en el tema. Es de rock argentino, bastante clásico y cuenta las historias como las cuento yo, que son bastante cotidianas, de algún modo”.

Detalla que su proceso creativo no siempre ocurre en medio del ritmo frenético de los conciertos, sino en pausas estratégicas que le permiten reconectar consigo mismo.

En este caso fue durante un breve retiro en Madrid, donde logró dar forma a la canción, alejándose momentáneamente del movimiento constante de la gira.

Originario de Buenos Aires, el cantante dijo estar contento de formar parte de esta nueva ola de rockeros argentinos, quienes siguen fortaleciendo la buena relación que su país tiene con el público mexicano.

“Salvo por el futbol, todo lo demás nos llevamos bien”, responde al ser cuestionado sobre lo que define la hermandad entre México y Argentina.

“En México les encanta comer la comida argentina y viceversa. Nos encanta la cultura mexicana, todos los argentinos en sus viajes quieren venir acá y conocer, es algo que nos une y nos conecta”.

Personalmente su elemento favorito de México es la calidez y hospitalidad de su gente, ya que no importa a qué lugar vaya, siempre lo tratan con amabilidad y lo hacen sentir como en casa.