Daniel Gruener visibiliza el Parkinson desde la CDMX











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

Daniel Gruener filma en la Ciudad de México una de las partes finales de su documental "Champion of Hope" / Foto: Cortesía Daniel Gruener

La lucha por visibilizar el Parkinson dejó de ser silenciosa, tomó el espacio público en la Ciudad de México el sábado 11 de abril, en el marco del Día Mundial del Parkinson.

Desde hace ocho años, el cineasta Daniel Gruener trabaja en el documental “Champion of Hope”, que sigue el proceso del actor británico George Harris frente a la enfermedad. El realizador sumó a este proyecto la campaña global Spark the Night, impulsada en México por Cintya Aragón Canseco, quien fue diagnosticada hace siete años con el trastorno neurodegenerativo.

“Es una iniciativa mundial que busca crear conciencia en México sobre un tema muy fuerte que padecen miles de personas. La única forma de encontrar una cura es comenzando una conversación. No es posible que en tantas décadas no haya avances suficientes en la medicina”, explicó Daniel Gruener en entrevista con El Sol de México.

“La película no es de denuncia, ni es un reportaje sobre cuestiones médicas. Es un viaje personal de George Harris en el que lo acompañamos por más de siete u ocho países buscando la cura. Para nosotros lo más importante era indagar en el concepto de la esperanza”, dijo sobre el proyecto, protagonizado por el actor británico, que cuenta en su curriculum películas como “Harry Potter y las reliquías de la muerte” y “Harry Potter y la orden del fénix”, así como “En busca del arca perdida”.

El evento que se realizó el sábado, forma parte de los últimos fragmentos para la finalización del documental, que a diferencia de un trabajo convencional, no busca el éxito comercial, sino generar espacios de encuentro en torno a la enfermedad.