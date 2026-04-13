Daniel Gruener visibiliza el Parkinson desde la CDMX
El cineasta documenta la iniciativa global Spark the Night que integra a su documental “Champion of Hope”, que muestra cómo el actor George Harris vive con la enfermedad
Luis Valdovinos / El Sol de México
Harris no pudo viajar a México por su condición, pero siguió a distancia la iniciativa, que incluyó la iluminación de 27 monumentos emblemáticos, incluidos la Fuente de las Cibeles, el monumento a Cuauhtémoc y el Teatro de la Ciudad.
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