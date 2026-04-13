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Gossiplunes, 13 de abril de 2026

Daniel Gruener visibiliza el Parkinson desde la CDMX

El cineasta documenta la iniciativa global Spark the Night que integra a su documental “Champion of Hope”, que muestra cómo el actor George Harris vive con la enfermedad

Luis Valdovinos / El Sol de México

Harris no pudo viajar a México por su condición, pero siguió a distancia la iniciativa, que incluyó la iluminación de 27 monumentos emblemáticos, incluidos la Fuente de las Cibeles, el monumento a Cuauhtémoc y el Teatro de la Ciudad.

Reportero de entretenimiento en la sección Gossip. Cobertura de televisión, cine, teatro, streaming, música y temas de cultura.

Luis Valdovinos
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