Fonseca homenajea a Selena en su nuevo disco

El colombiano incluyó influencias de la “reina del tex mex” en un nuevo tema, incursiona en la cumbia

Belén Eligio / El Sol de México

El intérprete de “Te mando flores” narró que en un par de ocasiones convivió con el hermano de la cantante, y en las charlas que sostuvieron observó la disciplina que existe en su familia.

El tema con el cual le rinde tributo a Selena se titula “Barco de papel”, y asegura que cuando estaban trabajando en el coro, se percató que sonaría mejor si incorporaran un “teclado tipo Selena”.

La canción está incluida en su próximo disco, “Antes de que el tiempo se vaya”, el cual se estrenará el 24 de abril.

En este material experimenta con sonidos de cumbia, algo que no había hecho con anterioridad, y es parte del camino de versatilidad que ha tenido su música, desde el inicio de su carrera en 1997.

Juan Fernando, su verdadero nombre, subrayó que un autor no debe tener miedo a experimentar con la música, siempre y cuando el resultado sea un sonido orgánico, que evoque sentimientos.

Recuerda con cariño a Yeison Jiménez

A dos meses del fallecimiento de su paisano, el cantante de música regional Yeison Jiménez, con quien sostenía una relación cercana, Fonseca lo recuerda como una persona increíble y valiosa, y reconoce la manera en la que logró cumplir sus sueños.

“Nos tocó el corazón a todos los colombianos, es un personaje con una historia de lucha y de superación impresionante. Me dio la oportunidad de conocerlo, hablar con él y ver el personaje más divertido que era él”.

El artista agregó que pese a su ausencia, el legado musical que construyó y conectó con el público vivirá por siempre, y externó su deseo de que su trabajo siga cautivando a los escuchas.

“Estoy convencido de que la música nunca muere, que las canciones quedan ahí por siempre, y cuando esa música se hace con honestidad y corazón, perdura por siempre en quienes hayan conectado con esas canciones”.