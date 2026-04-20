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Gossiplunes, 20 de abril de 2026

Hermanos Ilabaca: de “31 Minutos” al rock político

Pablo y Felipe Ilabaca, creadores de la música de la exitosa serie chilena, preparan el segundo disco de su agrupación y dan pistas sobre el show del Día del Niño en el Zócalo

Belén Eligio / El Sol de México

Su más reciente sencillo se titula “Señorita”, y se trata de un tema de crítica social que, de manera lúdica, aborda la relación con los agentes telefónicos que llaman a las personas constantemente para ofrecerles servicios.

“Lo que tratamos de hacer es darle una vuelta de tuerca y transformarlo en una conversación coloquial, quitarle esta frialdad y hablarle al ser humano que está detrás de la línea, no al ejecutivo que te quiere vender algo”, señaló Felipe.

“Es bajar a nivel humano esta relación, en clave de música bailable, de entretenimiento, para quitarle presión a esta situación”, añadió.

Su nuevo disco podría ver la luz entre septiembre y octubre, integrado por alrededor de 12 canciones y con un hilo conductor centrado en la crítica social desde una óptica festiva.

“Los pueblos latinos hacemos crítica también con el cuerpo, con el baile, con una música muy energética que invita a celebrar la vida, pero con los ojos bien abiertos”, apuntó Felipe.

“31 Minutos” en el Zócalo

Los Hermanos Ilabaca adelantaron que se trata de un show único, pensado específicamente para el público mexicano y cargado de simbolismo por el lugar donde se llevará a cabo.

Para ambos, esta presentación representa un puente cultural entre Chile y México, y una reafirmación de los lazos históricos que nos unen como países.

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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