La intérprete de “Chivirica”, y madre de una hija de Anuel AA, fue detenida en Santo Domingo cuando se trasladaba en un Lamborghini

Aún sin fecha de estreno, la próxima temporada de la serie de época mostrará un amor que enfrentan los convencionalismos sociales

Original de Víctor Weinstock, abrió temporada con un llamado a cuestionar la normalización de la violencia en México

El programa del concierto estará compuesto por 19 canciones de Cri Cri que serán interpretadas con piano

Gary Marsh, director general creativo de Disney, dijo que tomó “el riesgo” de elegir a Miley Cyrus con la idea de crear a la siguiente estrella

Airbnb recreó el armario de la superestrella y dentro los huéspedes podrán encontrar prendas icónicas que los harán sentirse como si fueran la misma Hannah Montana

La cantante habla sobre cómo ha crecido sobre el escenario, y se prepara para pisar el Teatro Metropólitan este 26 de marzo

El cantante de regional mexicano agrega un hito más a su carrera con el tour “De Sonora para el mundo”

Entre dinámicas, confesiones sobre su carrera y momentos musicales, el actor y cantante surcoreano convivió con sus seguidores

Polémica en la UNAM: qué se sabe de la renuncia y regreso al cargo del director de Gaceta UNAM por error gramatical

Convocatoria Jugando; inventamos y creamos: cómo participar por los 50 mil pesos que da el IMPI a niñas y niños

¿Maldición de marzo? Bandas como One Direction y CD9 han comunicado la salida de sus integrantes en este mes

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Semanas después, Freddy Leyva aseguró que él decidió salir de la banda pero que “en su momento se manejó públicamente como una suspensión ”.

Este 25 de marzo se cumplen 11 años de la salida de Zayn Malik de One Direction; a la lista de miembros que dejan de colaborar con sus bandas se suman Freddy Leyva y Bryan Mouque de CD9

Zayn Malik y Freddy Leyva fueron los primeros integrantes en salirse de las bandas que integraban.