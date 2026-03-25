¿Maldición de marzo? Bandas como One Direction y CD9 han comunicado la salida de sus integrantes en este mes
Este 25 de marzo se cumplen 11 años de la salida de Zayn Malik de One Direction; a la lista de miembros que dejan de colaborar con sus bandas se suman Freddy Leyva y Bryan Mouque de CD9
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué famosos se han salido de bandas en marzo?
Semanas después,
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
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