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Gossipmiércoles, 25 de marzo de 2026

¿Maldición de marzo? Bandas como One Direction y CD9 han comunicado la salida de sus integrantes en este mes

Este 25 de marzo se cumplen 11 años de la salida de Zayn Malik de One Direction; a la lista de miembros que dejan de colaborar con sus bandas se suman Freddy Leyva y Bryan Mouque de CD9

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué famosos se han salido de bandas en marzo?

Semanas después, Freddy Leyva aseguró que él decidió salir de la banda pero que “en su momento se manejó públicamente como una suspensión”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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