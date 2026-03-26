La compositora narró que Sergio Andrade la violentó sexualmente en los inicios de su carrera

Belén Eligio / El Sol de México

Ésta última cuestionó al panel sobre quién les había enseñado a seguir adelante, a lo que Mary respondió con seguridad que fue gracias a sus detractores y quienes la menospreciaron después de haber sido violentada.

“Iba temblando, llegué al hotel. Sergio me metió a un cuarto, no sé qué nos pasa pero te petrificas. Y ese señor me dijo ‘ya hiciste tus canciones, ya van a salir, te puedo hacer tu disco a ti misma, pero híncate. Y me hínqué”.

“De ahí pasamos a la cama. Me fui a mi casa y obviamente llegué diferente, ya era otra persona, otra niña. Ya no era una niña, obviamente me llegué a bañar, como en las películas me restregaba y no me podía quitar el asco”.

“Lo que le digo a las chamaquitas es que no te dé pena, no por educada seas una persona dejada o alguien a quien le quebrantan el espíritu”, aseguró Morín.

Su relato conmovió incluso a sus compañeras del panel, y María León no pudo contener las lágrimas conforme escuchaba los horrores que su colega vivió a una edad tan temprana.

La también actriz tomó el micrófono inmediatamente para expresar que “el acceso a nuestro cuerpo no es transaccional”, y lamentó que la industria sigue manchada por personas que buscan abusar de las mujeres.

“Llevo 25 años en esta industria y no se pone más fácil, quisiera que sí”, dijo, y confesó que hubo quienes le insinuaron que no tenía más éxito porque nunca accedió a hacer algo en contra de su voluntad.

“En un momento pensé, ni modo, tristemente ésta será mi carrera y me aguanté. Porque llegar a mi casa y ver a mis papás a los ojos es algo que no podría, no está en mi corazón hacerlo”.