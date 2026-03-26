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Gossipjueves, 26 de marzo de 2026

Mary Morín, autora de “Pelo suelto”, revela cómo fue su historia de abuso

La compositora narró que Sergio Andrade la violentó sexualmente en los inicios de su carrera

Belén Eligio / El Sol de México

Ésta última cuestionó al panel sobre quién les había enseñado a seguir adelante, a lo que Mary respondió con seguridad que fue gracias a sus detractores y quienes la menospreciaron después de haber sido violentada.

“Iba temblando, llegué al hotel. Sergio me metió a un cuarto, no sé qué nos pasa pero te petrificas. Y ese señor me dijo ‘ya hiciste tus canciones, ya van a salir, te puedo hacer tu disco a ti misma, pero híncate. Y me hínqué”.

“De ahí pasamos a la cama. Me fui a mi casa y obviamente llegué diferente, ya era otra persona, otra niña. Ya no era una niña, obviamente me llegué a bañar, como en las películas me restregaba y no me podía quitar el asco”.

“Lo que le digo a las chamaquitas es que no te dé pena, no por educada seas una persona dejada o alguien a quien le quebrantan el espíritu”, aseguró Morín.

Su relato conmovió incluso a sus compañeras del panel, y María León no pudo contener las lágrimas conforme escuchaba los horrores que su colega vivió a una edad tan temprana.

La también actriz tomó el micrófono inmediatamente para expresar que “el acceso a nuestro cuerpo no es transaccional”, y lamentó que la industria sigue manchada por personas que buscan abusar de las mujeres.

“Llevo 25 años en esta industria y no se pone más fácil, quisiera que sí”, dijo, y confesó que hubo quienes le insinuaron que no tenía más éxito porque nunca accedió a hacer algo en contra de su voluntad.

“En un momento pensé, ni modo, tristemente ésta será mi carrera y me aguanté. Porque llegar a mi casa y ver a mis papás a los ojos es algo que no podría, no está en mi corazón hacerlo”.

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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