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Gossiplunes, 13 de abril de 2026

Película mexicana “Cobre” gana premio en París

La cinta de Nicolás Pereda obtuvo el principal galardón del Festival de Cine Latinoamericano

Rosalinda Palomeque / El Sol de México

La cinta es protagonizada Gabino Rodríguez, Rosa Estela Juárez, Teresita Sánchez, Francisco Barreiro, José Rodríguez López y Mariana Villegas.

La mención especial de este año fue para La corazonada, del chileno Diego Soto, una historia de amor que emerge con delicadeza en medio de un rodaje cinematográfico.

La mención especial distinguió a “Punku”, del peruano Juan Daniel Fernández, una obra de gran libertad formal que combina distintos soportes visuales y transita entre lo real y lo onírico.

Llevo la música por dentro, aunque no se note. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Reporto y edito temas de Cultura y Entretenimiento desde 1991. Adicta a las biografías y a las series de televisión.

Rosalinda Palomeque
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