¿Qué fue de Bubbles, el chimpancé que adoptó Michael Jackson?

Bubbles acompañó al Rey del Pop en sus compromisos públicos, desde entrevistas hasta giras internacionales

Samantha Laurent

¿Quién es Bubbles?

Tal como se muestra en la cinta, Bubbles es un pequeño chimpancé que acompañó al Rey del Pop durante los años en que su carrera artística empezó a ir en aumento.

Fue en 1983 cuando este chimpancé nació en un laboratorio en Texas y fue adoptado por Michael, quien durante mucho tiempo lo consideró su “amigo”.

Mentira no es que la compañía de Bubbles incrementaba la imagen excéntrica de Jackson, haciendo que el público se preguntara e interesara aún más por el estilo de vida que llevaba el artista.

Además, por si fuera poco, la imagen de estos dos resultaba llamativa, pues Bubbles se caracterizaba por vestir ropa similar a la del cantante, aunque esto le generó críticas por parte de otros artistas y por los medios.

¿Dónde está Bubbles actualmente?

Aunque Bubbles estaba “acostumbrado” a estar la mayoría del tiempo entre la multitud, lo cierto es que llegó un momento en que la convivencia con las personas comenzó a hacerse más difícil.

El cantante confesó en el documental “Living with Michael Jackson” de 2003, que Bubbles se había vuelto más agresivo, de manera que fue llevado a un santuario de animales.

Actualmente, el chimpancé vive en el Center for Great Apes, en Florida, Estados Unidos, lugar que ha sido su hogar desde 2005.

Es uno de los que más tiempo lleva viviendo ahí y actualmente tiene 43 años y pesa casi 84 kilos. Según el sitio oficial del lugar, es considerado el líder de su grupo de chimpancés.

El santuario, donde ha pasado ya más de 20 años de su vida, ha dicho que pese a ser fotogénico, a Bubbles le cuesta trabajo voltear a ver las cámaras.