¿Qué ha ayudado a Angélica Vale a superar su divorcio?

La actriz y conductora vuelve al reality “Juego de Voces”, que en su tercera temporada enfrenta a cinco parejas de hermanos que contarán su vida a través de la música

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Vale regresó a México para conducir la tercera temporada de “Juego de Voces”, que estrenará el domingo 22 de marzo, a las 21:00 horas, por Las Estrellas.

Los equipos estarán divididos en dos, “Favoritos” y “Consentidos”. Cada uno de los artistas se enfrentarán a pruebas vocales y retos de géneros, pero también es una oportunidad para compartir más de sí mismos.

“No me ha sido fácil, pero todos los días le echo ganas y sé que voy a terminar aprendiendo mucho y siendo mejor persona y artista”, indicó Mayte.