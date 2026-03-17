¿Qué ha ayudado a Angélica Vale a superar su divorcio?
La actriz y conductora vuelve al reality “Juego de Voces”, que en su tercera temporada enfrenta a cinco parejas de hermanos que contarán su vida a través de la música
Froylan Escobar Lara / El Sol de México
Vale regresó a México para conducir la tercera temporada de “Juego de Voces”, que estrenará el domingo 22 de marzo, a las 21:00 horas, por Las Estrellas.
Los equipos estarán divididos en dos, “Favoritos” y “Consentidos”. Cada uno de los artistas se enfrentarán a pruebas vocales y retos de géneros, pero también es una oportunidad para compartir más de sí mismos.
“No me ha sido fácil, pero todos los días le echo ganas y sé que voy a terminar aprendiendo mucho y siendo mejor persona y artista”, indicó Mayte.
Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.