elsoldemexico
Gossipmartes, 17 de marzo de 2026

¿Qué ha ayudado a Angélica Vale a superar su divorcio?

La actriz y conductora vuelve al reality “Juego de Voces”, que en su tercera temporada enfrenta a cinco parejas de hermanos que contarán su vida a través de la música

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Vale regresó a México para conducir la tercera temporada de “Juego de Voces”, que estrenará el domingo 22 de marzo, a las 21:00 horas, por Las Estrellas.

Los equipos estarán divididos en dos, “Favoritos” y “Consentidos”. Cada uno de los artistas se enfrentarán a pruebas vocales y retos de géneros, pero también es una oportunidad para compartir más de sí mismos.

“No me ha sido fácil, pero todos los días le echo ganas y sé que voy a terminar aprendiendo mucho y siendo mejor persona y artista”, indicó Mayte. 

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Denuncian a directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de SRE

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Los muertos en la refinería de Dos Bocas

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Banca atenta a morosidad

image
Roberto Remes

El retorno de la Autoridad del Espacio Público

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES