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Gossipviernes, 20 de marzo de 2026

Sofía Niño de Rivera lanza “dedicatoria” a Timothée Chalamet en aniversario de “El rey león”

La standupera amadrinó el primer aniversario de “El rey león”, y recordó los polémicos dichos del actor

Belén Eligio / El Sol de México

La comediante fungió como madrina del musical producido por Morris Gilbert y Julieta González, por su primer aniversario en cartelera con su más reciente temporada, la cual ya ofreció 350 representaciones.

“Es increíble que haya gente que le encante el teatro y que siga viniendo, que Timothée Chalamet se vaya a la chin$#@, seguiremos haciendo este arte, de verdad los admiro a cada uno de ustedes”, expresó la comediante.

Sofía aseguró que “El rey león” fue la primera historia con la que se obsesionó cuando era niña, e incluso confesó que se sabía de memoria todos los diálogos.

El rey león” cuenta con una orquesta de música en vivo, que se suman a 51 intérpretes en escena entre actores, ensamble, swings y covers, así como 100 personas tras bambalinas y 11 músicos.

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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