Star Wars: la “venganza” de Darth Maul llega a Disney+











Ciudad de Mexico , 7 de abril de 2026 Ver más periódicos

"Maul: Lord de las Sombras", la serie del poderoso villano de Star Wars, se estrenó este 6 de abril en Disney+ / Foto: Disney+

El universo animado de Star Wars sigue su curso con el reciente estreno de “Maul: Lord de las Sombras”. Una historia en la que los fans conocerán más detalles sobre Darth Maul y su vida criminal, la cual ha sido un gran misterio desde su aparición en el “Episodio I: La Amenaza Fantasma”.

Y es que después de las breves apariciones del personaje creado por George Lucas en “The Clone Wars” y “Star Wars Rebels”, el famoso villano finalmente contará con una historia propia.

La serie producida por Dave Filoni, está ambientada años después de los acontecimientos de “La Guerra de los Clones”, etapa en la cual Darth Maul buscará reconstruir su imperio criminal en un planeta fuera del radar del Imperio comandado por su antiguo maestro, el poderoso Darth Sidious. Conforme avanza la historia, el otrora Lord Sith se encontrará con una furiosa y desencantada padawan Jedi que podría convertirse en su aprendiz y así conseguir sus propósitos.

La nueva serie animada cuenta con las voces en inglés de Sam Witwer, Gideon Adlon y del actor brasileño Wagner Moura, recientemente nominado al Oscar por su trabajo en la cinta “El agente secreto”.