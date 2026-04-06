La nueva entrega de la serie que muestra el lado oscuro de un vecindario de lujo, lleva a sus personajes a un terreno donde las ambiciones, los secretos y el miedo redefinen su idea de felicidad

Luis Valdovinos / El Sol de México

Con Jon Hamm como protagonista, la serie “Amigos y vecinos” regresa con una segunda temporada que ahonda en las fracturas de un entorno marcado por el privilegio.

En la segunda entrega de la serie se exploran una red de secretos, ambiciones y crisis personales que se cruzan con una moral cada vez más difusa, en la que sostener el estatus parece justificarlo todo.

Un nuevo jugador en escena

Los robos dentro del vecindario marcaron la línea que cruzó “Coop” para sostener su estatus; en esta segunda entrega, las consecuencias comienzan a alcanzarlo.

A ellos se suma el personaje ficticio “Nick Brandes”, un exjugador de la NBA interpretado por Mark Tallman, quien de acuerdo con el creador, rompe con la lógica del privilegio.

“Me interesaba que el personaje de ‘Nick’ fuera distinto, alguien que no carga con las expectativas del privilegio, porque nunca se esperaba que ganara ese dinero”, explicó el creador Jonathan Tropper.

“Es uno en un millón que llega a la NBA, se convierte en campeón y hace una fortuna. Por eso es feliz con su éxito, no tiene culpa ni conflicto… hasta que los demás lo arrastran a sus problemas”.

La segunda temporada de “Amigos y vecinos” ya está disponible en Apple TV+.