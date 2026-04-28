Ley de Rentas Justas pasa a comisiones del Congreso de la CDMX

La Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables plantea un tope constitucional en el aumento de rentas por encima de la inflación anual y una defensoría inquilinaria

Iván Ortiz

En pleno del Congreso capitalino, la propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Vivienda, para su análisis y dictamen.

Para ello, se plantea que debe ampliarse permanentemente la reserva territorial del gobierno de la CDMX, a través de la adquisición de suelo, para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y asequible.

Esta regulación de las rentas ya está vigente en el Código Civil capitalino. Lo que sumaría la nueva iniciativa sería reforzar la regulación a nivel constitucional.

No obstante, estas zonas no se mencionan en la iniciativa finalmente presentada por Brugada.