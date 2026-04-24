Se investiga una posible red de reclutamiento de mujeres para servicios sexuales

David Casas / Corresponsal

La primera denuncia fue de un profesionista que les acusó de exigirles medio millón de pesos para no publicar en la página algunas presuntas informaciones.

Acusó el quejoso que en la extorsión los detenidos, sospechosos, estarían relacionados.

En esa página llamada de chismes en redes sociales se hacía presuntas investigaciones y presuntamente se extorsionaba para ya no publicar o dejar de hacer publicaciones.

Los detenidos son también investigados por posibles vínculos con reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales y el presunto uso de identificaciones oficiales para suplantar identidades, según la carpeta.

El Fiscal General Javier Flores dijo que son ya nueve las denuncias y no descartó que aumente el número de ellas, aunque no reveló la identidad de los denunciantes.

En este asunto, el abogado José Ulises Treviño García renunció hace días a la defensa de Astrid al acusar que han incumplido en el pago de sus honorarios.