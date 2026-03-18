Denuncian que, a pesar de que en menos de 100 días se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026, los trabajadores no cuentan con las condiciones necesarias para que se lleve a cabo esta justa deportiva

Rafael García

La Ley del ISSSTE del 2007 eliminó el sistema de pensiones solidarias para quienes coticen ante este instituto, con lo que su retiro dependerá de lo que logren ahorrar mediante un sistema de Afores.

Indicó que, a pesar de que en menos de 100 días se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026, los trabajadores no cuentan con las condiciones necesarias para que se lleve a cabo esta justa deportiva.

Aseveró que “lo que nosotros queremos realizar en el marco del mundial es hacernos visibles para que el gobierno federal atienda nuestras demandas centrales”.

El paro dejó sin clases a más de 800 mil estudiantes de nivel básico en la entidad. En la capital, se registran afectaciones en la actividad comercial y administrativa, con cierres parciales de establecimientos y oficinas públicas.

Se prevé que, luego de llegar a la Plaza de la Constitución, los maestros se dirigan a las embajadas de Estados Unidos e Israel para exigir alto a la guerra y a la represión contra países como Cuba, Venezuela y Palestina, principalmente.