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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Comisiones en el Senado arrancan discusión del “plan B” electoral de Sheinbaum

La oposición advirtió sobre riesgos a la equidad electoral y al federalismo por lo que pide frenar el dictamen de reforma enviado por la presidenta Sheinbaum

Rafael Ramírez / El Sol de México

No obstante, la mayoría de Morena y sus aliados rechazaron la solicitud y dieron paso al análisis del proyecto.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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