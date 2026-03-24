Comisiones en el Senado arrancan discusión del “plan B” electoral de Sheinbaum











Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El Senado abrió el debate formal sobre una de las reformas más controvertidas del actual periodo legislativo / Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado iniciaron la tarde de este martes la discusión del dictamen de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conocido como plan B.

La propuesta plantea, entre sus ejes principales, empatar el ejercicio de revocación de mandato del Ejecutivo federal con las elecciones federales de 2027, así como establecer límites al número de regidores en los municipios del país.

Al arranque de la sesión, el grupo parlamentario del PAN, encabezado por el senador Marko Cortés, junto con el senador sin partido Manlio Fabio Beltrones, presentaron una moción suspensiva para frenar la discusión del dictamen e incorporar sus propuestas en materia electoral.

Entre las propuestas panistas se planteaba sancionar la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales; mientras que la propuesta de Beltrones planteaba corregir distorsiones de la sobrerrepresentación en el Congreso.

Te puede interesar: Presidenta no usará tiempos oficiales para hablar de la revocación de mandato

En el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas adelantó el voto en contra de su bancada al considerar que la iniciativa desvirtúa la figura de la revocación de mandato y genera riesgos en la equidad de la contienda.

Señaló que, aunque su partido ha respaldado mecanismos de democracia participativa, la propuesta abre la puerta a que el Ejecutivo federal influya en el proceso al permitirle promover el voto a su favor. Además, advirtió que la falta de claridad en los plazos para solicitar y realizar la revocación vulnera el principio de certeza jurídica.

El legislador también criticó que se pretenda empatar este ejercicio con una elección constitucional, lo que —dijo— podría convertirlo en un instrumento de ratificación política y no de evaluación ciudadana. Asimismo, cuestionó la efectividad de las restricciones en propaganda, al señalar que espacios como la conferencia matutina quedarían fuera de regulación.

En materia de federalismo, Colosio Riojas sostuvo que la propuesta invade facultades de estados y municipios al imponer desde el ámbito federal límites en la integración de ayuntamientos y en el manejo presupuestal, sin considerar la diversidad del país.

Por su parte, el PRI, a través de la senadora Claudia Anaya, también fijó una postura en contra del dictamen al argumentar que vulnera principios constitucionales fundamentales, particularmente los relacionados con el pacto federal y la división de poderes.

La legisladora acusó que la iniciativa pretende imponer desde la Federación ajustes presupuestales a congresos locales, municipios e incluso al propio Senado, lo que, afirmó, contraviene la autonomía de las entidades federativas.

Asimismo, advirtió que disposiciones como la reducción de regidores y los mandatos presupuestales incluidos en artículos transitorios representan una intromisión indebida en las facultades locales.

Anaya también señaló que permitir la promoción del voto por parte de la persona sujeta a revocación viola el principio de imparcialidad establecido en la Constitución, al favorecer al titular del Ejecutivo en un proceso que debería ser equitativo.