Sheinbaum impulsa revocación de mandato en 2027 o 2028 con Plan B

La presidenta plantea ampliar el mecanismo para que pueda activarse en el tercer o cuarto año de gobierno a petición ciudadana; coloca la eliminación de privilegios como eje complementario

Rafael Ramírez / El Sol de México

“No es que se obligue a nadie. Tiene que haber firmas ciudadanas y el Instituto Nacional Electoral define si procede o no”, precisó.

Sheinbaum subrayó que la activación del proceso no depende del Ejecutivo ni de los partidos políticos, sino exclusivamente de la voluntad ciudadana y del cumplimiento de los requisitos constitucionales.

“Lo que se plantea es que se abra la posibilidad. Puede ser en 2027 o en 2028, pero es el pueblo quien decide si se solicita o no”, afirmó.

La presidenta señaló que esta modificación busca fortalecer los mecanismos de participación directa y dar mayor margen a la ciudadanía para evaluar a sus gobiernos.

Austeridad y reducción de privilegios

Como segundo componente de la reforma, Sheinbaum reiteró que el Plan B también plantea reducir privilegios en el servicio público, particularmente en lo relacionado con salarios, estructuras administrativas y gastos en gobiernos locales.

Sostuvo que se busca hacer efectivo el principio constitucional de que ningún funcionario puede ganar más que la presidenta, al cuestionar percepciones en organismos autónomos como el INE.

También criticó el tamaño de algunos cabildos municipales y los esquemas de compensaciones en congresos locales, donde —dijo— existen bonos y apoyos adicionales que elevan el gasto público.

“Se dan el salario más el bono, más el otro bono. Eso no puede seguir así”, señaló.

De acuerdo con la mandataria, estas medidas permitirían generar ahorros estimados en hasta 4 mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse a obras públicas y servicios.

“Ese dinero se va directo a la gente. Puede ser agua, infraestructura o transporte”, apuntó.

En manos del Senado

Sheinbaum indicó que la iniciativa ya se encuentra en el Senado, donde será discutida en comisiones antes de pasar al Pleno, en medio de posiciones diferenciadas entre las fuerzas políticas.

Advirtió que, aunque los dos ejes de la reforma —revocación de mandato y austeridad— forman parte del mismo paquete, podrían generar distintos niveles de consenso.

“Si hay acuerdo en ambos temas, avanzará; si no, la gente también lo va a valorar”, sostuvo.

La presidenta consideró que en las discusiones recientes se han registrado avances, aunque evitó detallar el estado de las negociaciones legislativas.

En este contexto, en el Senado ya se alcanzó un acuerdo para realizar ajustes al dictamen, por lo que se prevé que este mismo día sea discutido en comisiones unidas, con miras a avanzar en su aprobación.