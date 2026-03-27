INE aclara que Irma Ramírez renunció a cargo en el instituto para evaluar a nuevas Consejerías

Esto aún cuando no había impedimento legal para aceptar esta tarea y ser coordinadora de Gestión Técnica en la Secretaría Ejecutiva del INE al mismo tiempo.

Rafael García

Esto aún cuando no había impedimento legal para aceptar esta tarea y ser coordinadora de Gestión Técnica en la Secretaría Ejecutiva del INE al mismo tiempo.

Expuso que asumirá este encargo como parte de su desarrollo y reconocimiento profesional.

Irma Ramírez Cruz es de origen indígena purépecha de Michoacán y fue consejera Electoral del Organismo Público Local (OPL) Michoacán.

Ha sido asesora en diferentes OPL, como en Querétaro y Chihuahua.

El próximo 4 de abril los consejeros Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel concluirán sus funciones en el INE, por lo que hay un proceso de elección para estos cargos.