INE aclara que Irma Ramírez renunció a cargo en el instituto para evaluar a nuevas Consejerías
Esto aún cuando no había impedimento legal para aceptar esta tarea y ser coordinadora de Gestión Técnica en la Secretaría Ejecutiva del INE al mismo tiempo.
Rafael García
Esto aún cuando no había impedimento legal para aceptar esta tarea y ser coordinadora de Gestión Técnica en la Secretaría Ejecutiva del INE al mismo tiempo.
Expuso que asumirá este encargo como parte de su desarrollo y reconocimiento profesional.
Irma Ramírez Cruz es de origen indígena purépecha de Michoacán y fue consejera Electoral del Organismo Público Local (OPL) Michoacán.
Ha sido asesora en diferentes OPL, como en Querétaro y Chihuahua.
El próximo 4 de abril los consejeros Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel concluirán sus funciones en el INE, por lo que hay un proceso de elección para estos cargos.