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Méxicolunes, 27 de abril de 2026

INE inicia camino para implementar plan B de la reforma electoral

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aseguró que la implementación se realizará con independencia técnica y responsabilidad administrativa

Rafael García

Con estas propuestas, el INE realizará el anteproyecto del presupuesto del instituto para el ejercicio fiscal 2027.

También se realizará el análisis de manuales de remuneraciones y de normas administrativas en materia de recursos humanos.

Esto garantizando en todo momento la viabilidad operativa y la certeza jurídica de las funciones del INE.

Guadalupe Taddei dejó en claro que implementar este plan B no implica perder autonomía en el instituto, sino cumplir con el mandato constitucional.

Aseguró que “las instituciones se prueban en su capacidad de adaptación y en su compromiso inquebrantable”.

Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).

Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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