INE inicia camino para implementar plan B de la reforma electoral
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aseguró que la implementación se realizará con independencia técnica y responsabilidad administrativa
Rafael García
Con estas propuestas, el INE realizará el anteproyecto del presupuesto del instituto para el ejercicio fiscal 2027.
También se realizará el análisis de manuales de remuneraciones y de normas administrativas en materia de recursos humanos.
Esto garantizando en todo momento la viabilidad operativa y la certeza jurídica de las funciones del INE.
Guadalupe Taddei dejó en claro que implementar este plan B no implica perder autonomía en el instituto, sino cumplir con el mandato constitucional.
Aseguró que “las instituciones se prueban en su capacidad de adaptación y en su compromiso inquebrantable”.
Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).