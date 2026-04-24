¿Por qué Taddei puede designar cargos en el INE?

Hasta el momento, Guadalupe Taddei ha nombrado a tres titulares con las nuevas facultades que tiene la presidencia del Consejo General

Rafael García

Es decir, salieron Carlos Alberto Morales Domínguez y Juan Manuel Vázquez Barajas.

¿Pero por qué Taddei puede hacer estos cambios?

Antes, las titularidades de las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas se elegían mediante el Consejo General por una votación de al menos ocho de los 11 consejeros electorales.

Es decir, todas las consejeras y consejeros participaban en estas decisiones.

Sin embargo, con la Reforma Judicial de 2024, que modificó a su vez la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), esto cambió.

La consejera Rita Bell López publicó en X que hasta el momento Guadalupe Taddei ha nombrado a tres titulares.