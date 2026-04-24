¿Por qué Taddei puede designar cargos en el INE?
Hasta el momento, Guadalupe Taddei ha nombrado a tres titulares con las nuevas facultades que tiene la presidencia del Consejo General
Rafael García
Es decir, salieron Carlos Alberto Morales Domínguez y Juan Manuel Vázquez Barajas.
¿Pero por qué Taddei puede hacer estos cambios?
Antes, las titularidades de las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas se elegían mediante el Consejo General por una votación de al menos ocho de los 11 consejeros electorales.
Es decir, todas las consejeras y consejeros participaban en estas decisiones.
Sin embargo, con la Reforma Judicial de 2024, que modificó a su vez la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), esto cambió.
La consejera Rita Bell López publicó en X que hasta el momento Guadalupe Taddei ha nombrado a tres titulares.
Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).