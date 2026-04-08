elsoldemexico
Méxicomiércoles, 8 de abril de 2026

Limpian santuarios de tortugas tras derrame en Golfo de México

Las autoridades realizaron labores de limpieza y contención de hidrocarburos para permitir que las tortugas arriben a las playas de Tamaulipas para su anidación

Gloria López / El Sol de México

Las labores también cuentan con el apoyo de la Brigada de Rescate y Emergencias (BRE), que mantiene presencia en el litoral comprendido entre Playa Bagdad y las inmediaciones de La Pesca.

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Finsus, o tras las huellas de CI Banco

image
Luis Carriles

Agua profundas / El derrame petrolero que viene

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La nueva ecuación alimentaria

image
Roberto Remes

El derecho de manifestación sí está en riesgo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES