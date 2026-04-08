Limpian santuarios de tortugas tras derrame en Golfo de México
Las autoridades realizaron labores de limpieza y contención de hidrocarburos para permitir que las tortugas arriben a las playas de Tamaulipas para su anidación
Gloria López / El Sol de México
Las labores también cuentan con el apoyo de la Brigada de Rescate y Emergencias (BRE), que mantiene presencia en el litoral comprendido entre Playa Bagdad y las inmediaciones de La Pesca.
Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.