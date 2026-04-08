Limpian santuarios de tortugas tras derrame en Golfo de México

Agentes de la AEI y Guardia Nacional aseguraron cerca de 600 kilos de marihuana y 1.5 kilos de cristal tras un cateo en una vivienda de la capital de Nuevo León. No se reportaron detenidos en la acción

La presidenta Sheinbaum defendió los avances de su administración, mientras que la CNDH demostró su respaldo en una situación que el CED afirma que se politizó

El caso tuvo como epicentro una clínica privada donde se aplicaban sueros vitaminados, que hasta el 8 de abril han provocado la muerte de ocho personas

El uso del celular se consolidó como la principal actividad desplazando a la televisión y lectura de libros, revistas y periódicos, de acuerdo con el Inegi

Las labores también cuentan con el apoyo de la Brigada de Rescate y Emergencias (BRE), que mantiene presencia en el litoral comprendido entre Playa Bagdad y las inmediaciones de La Pesca .

El Grupo Interinstitucional (GI), integrado por dependencias federales , estatales, municipales y autoridades ambientales implementaron acciones para proteger el arribo y anidación de la tortuga lora en las costas de Tamaulipas , al inicio de su temporada reproductiva .

Dentro de las acciones coordinadas, realizaron labores de limpieza y contención de hidrocarburos , que permitieron que el arribo de tortugas marinas se lleve a cabo de forma segura en playas del estado.

El operativo cuenta con la participación de las secretarías de Marina (Semar); de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Energía (Sener); de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); así como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), entre otras instancias.