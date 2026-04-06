Los primates que fueron localizados dentro de una cajuela, presentaban laceraciones en la piel y signos de deshidratación, mientras que las iguanas fueron halladas en un autobús de pasajeros

Gloria López / El Sol de México

La persona que los transportaba fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación, ya que el tráfico ilegal de especies constituye un delito ambiental.

En un segundo hecho, Profepa informó del rescate de 192 iguanas verdes (Iguana iguana) localizadas en un autobús de pasajeros en el municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca.

De acuerdo con la inspección, las iguanas vivas presentaban comportamientos propios de ejemplares recién capturados, lo que evidenció que provenían directamente de su entorno natural.

La especie Iguana iguana está listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, lo que regula su comercio internacional.