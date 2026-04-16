elsoldemexico
Méxicojueves, 16 de abril de 2026

La Iglesia católica mexicana rechaza la inseguridad y "normalizar la muerte" en el país

La Conferencia del Episcopado Mexicano dijo en un comunicado que los mexicanos “no podemos acostumbrarnos al dolor ni volvernos indiferentes ante estas realidades”

EFE

Asimismo, llamaron a la sociedad civil organizada a seguir “trabajando por la paz y la reconciliación en el país y construir juntos una historia cuyos frutos lo gocen las futuras generaciones”.

El documento también recogió las palabras del papa León XIV, quien ha insistido en detener los conflictos bélicos.

La paz no se construye con armas ni con discursos vacíos: se construye -como nos dice el papa- multiplicando oasis, denunciando causas y luchando contra quienes medran con el sufrimiento ajeno”, apuntó.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Entre casinos y abogados

image
HR Ratings

Presiones inflacionarias y sus afectaciones en el terreno fiscal

image
COMEXI

Deja vú: ¿futuro incierto? y T-MEC

image
Pedro Peñaloza

Los franciscanos de Palacio

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES