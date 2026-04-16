La Conferencia del Episcopado Mexicano dijo en un comunicado que los mexicanos “no podemos acostumbrarnos al dolor ni volvernos indiferentes ante estas realidades”

EFE

Asimismo, llamaron a la sociedad civil organizada a seguir “trabajando por la paz y la reconciliación en el país y construir juntos una historia cuyos frutos lo gocen las futuras generaciones”.

El documento también recogió las palabras del papa León XIV, quien ha insistido en detener los conflictos bélicos.

“La paz no se construye con armas ni con discursos vacíos: se construye -como nos dice el papa- multiplicando oasis, denunciando causas y luchando contra quienes medran con el sufrimiento ajeno”, apuntó.