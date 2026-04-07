El diputado de MC Pablo Vázquez Ahued aseguró que esta reforma tiene deficiencias; podría ser votada mañana 8 de abril en la Cámara de Diputados

Rafael García

Indicó que, con esto, Movimiento Ciudadano asume una posición responsable y una postura desde la sensatez.

Sin embargo, el diputado criticó que para la elaboración de esta reforma electoral la presidenta de México no quiso abrir el debate para una discusión real.

Señaló que, aunque esto no fue tomado en cuenta, MC no obstaculizará la reforma electoral a fin de reducir privilegios.