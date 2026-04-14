La Cámara alta destacó la participación de Castillo en el movimiento estudiantil de 1968 y su impulso a la organización política de izquierda en México

Rafael Ramírez / El Sol de México

Durante la ceremonia se destacó la participación de Heberto Castillo en el movimiento estudiantil de 1968, su lucha por las libertades democráticas y su impulso a la organización política de izquierda en México.

Recordó que el ingeniero fue perseguido político, enfrentó la cárcel y defendió libertades fundamentales, siempre con una visión de transformación social por la vía pacífica.

Por su parte, Ignacio Mier Velazco lo definió como un “constructor de la democracia” y resaltó su contribución tanto a la política como a la ingeniería civil, particularmente con el desarrollo de la tridilosa.

Al concluir el evento, se develaron letras doradas con su nombre y se colocó un busto en su honor en el recinto legislativo.