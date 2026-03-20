Red internacional buscaba comprar misiles y explosivos para el CJNG

Uno de los implicados, el búlgaro Peter Dimitrov Mirchev compareció hoy ante un tribunal federal de Estados Unidos

Roxana González

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia informó que Peter Dimitrov Mirchev era el responsable de gestionar la adquisición y traslado del armamento para el CJNG y otras organizaciones criminales en México.

El imputado enfrenta cargos relacionados con tráfico de armas y conspiración vinculada al narcotráfico Las autoridades también lo vinculan a otros tres implicados de origen africano.

Entre los primeros movimientos las autoridades estadounidenses identificaron el envío de fusiles desde Europa.

Para ello, habrían falsificado documentación para justificar el envió del armamento.

La acusación incluye la posible venta de armas de uso militar al CJNG. También se menciona la intención de conseguir drones de ataque y misiles tierra-aire.

Mirchev, también, presuntamente elaboró ​​una lista de armamento para el CJNG por un valor aproximado de 53,7 millones de euros (aproximadamente 58 millones de dólares estadounidenses).