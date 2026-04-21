SEP reconoce a Cinvestav como aliado en la transformación científica de México

Mario Delgado, titular de SEP, entregó diplomas de maestrías y doctorados y destacó a las y los egresados como pieza clave del futuro tecnológico y la autosuficiencia nacional. / Foto: SEP

La secretaría de Educación Pública (SEP) de México reconoció al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) como una de las principales instituciones de formación de estudiantes que responden a las nuevas realidades que demandan los sectores científico, energético y tecnológico del país.

Al asegurar que este centro es clave para alcanzar la autosuficiencia nacional en esos tres rubros, Mario Delgado Carillo, titular de SEP, señaló que los 65 años de historia respaldan a esta institución y confío que seguirá avanzando para sumarse al proyecto de soberanía que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al entregar diplomas a 491 egresados Cinvestav confió que los alumnos serán aliados para cumplir con la meta de que en el país exista 40 por ciento de energías renovables en 2030 y, con ello, reducir dependencia del gas importado con apoyo científico

A más de seis décadas de su creación, expresó Delgado Carrillo, el Cinvestav se consolida como uno de los centros de investigación más relevantes de América Latina y el Caribe, con presencia en 10 entidades y una oferta académica que fomenta el pensamiento crítico y la construcción de respuestas a los desafíos nacionales.

La formación de especialistas de alto nivel fortalece la autosuficiencia del país y el futuro tecnológico que pertenece a las y los mexicanos Mario Delgado Carrillo, titular de SEP

Explicó que el Plan Nacional de Energía que el objetivo del 2030 es utilizar tecnologías como el almacenamiento en baterías, el aprovechamiento de presas, la combinación de energía fotovoltaica e hidráulica y el impulso al hidrógeno verde.

México importa más del 75 por ciento del gas natural que consume, por lo que aseguró que se busca que las nuevas generaciones desarrollen proyectos para la extracción de gas no convencional sin impacto ambiental, incorporando insumos biodegradables y el uso eficiente de agua congénita, en un esfuerzo inédito para fortalecer la soberanía energética y la toma de decisiones con base en el conocimiento.

A través de un video mensaje, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que el Cinvestav ha sido clave en la generación de conocimiento propio y en la formación especializada en sectores estratégicos, al evolucionar sus programas desde áreas fundamentales como matemáticas y física hacia disciplinas de frontera, como genómica avanzada, tecnologías de la información, supercómputo y sistemas autónomos.

Señaló que la institución participa en proyectos nacionales como el clúster de supercómputo, el proyecto Kutsari para el diseño de circuitos integrados y el proyecto Quetzal para vehículos no tripulados, además de aportaciones relevantes en biotecnología, como la secuenciación del genoma de maíz más antiguo conocido, con más de 5 mil años de antigüedad, contribuyendo al desarrollo científico, productivo y sanitario del país.

En tanto, el director general del Cinvestav, Alberto Sánchez Hernández, señaló que la institución celebra un doble logro con la graduación y su 65 aniversario, al destacar una trayectoria consolidada en la formación científica, con 68 programas de posgrado en 34 departamentos, más de 18 mil egresados y presencia académica en 29 países, además de colaboración internacional en más de 50 naciones mediante 900 convenios.