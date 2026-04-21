SEP reconoce a Cinvestav como aliado en la transformación científica de México

En compañía de los directores generales del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, y del Cinvestav, Alberto Sánchez Hernández, destacó el papel de la ciencia como motor de la transformación.
Resaltó que su comunidad científica participa en proyectos estratégicos como el Centro de Diseño de Semiconductores, impulsado dentro del Plan México, lo que demuestra que el desarrollo científico es clave para fortalecer la soberanía nacional.
El líder de los senadores verde-ecologistas asegura que la llegada de Citlalli Hernández a la coordinación de alianzas garantiza la coalición entre su partido con Morena y el PT; abre la puerta a candidaturas definidas por encuestas y no descarta excepciones locales
La Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga 83 casos de alumnos de Cendis con niveles altos de plomo en sangre, detectados en pruebas realizadas en Monterrey y municipios metropolitanos, vinculados a contaminación atmosférica.
La secretaría de Educación Pública (SEP) de México reconoció al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) como una de las principales instituciones de formación de estudiantes que responden a las nuevas realidades que demandan los sectorescientífico, energético y tecnológico del país.
Al asegurar que este centro es clave para alcanzar la autosuficiencia nacional en esos tres rubros, Mario Delgado Carillo, titular de SEP, señaló que los 65 años de historia respaldan a esta institución y confío que seguirá avanzando para sumarse al proyecto de soberanía que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Al entregar diplomas a 491 egresados Cinvestav confió que los alumnos serán aliados para cumplir con la meta de que en el país exista 40 por ciento de energías renovables en 2030 y, con ello, reducir dependencia del gas importado con apoyo científico
A más de seis décadas de su creación, expresó Delgado Carrillo, el Cinvestav se consolida como uno de los centros de investigación más relevantes de América Latina y el Caribe, con presencia en 10 entidades y una oferta académica que fomenta el pensamiento crítico y la construcción de respuestas a los desafíos nacionales.
La formación de especialistas de alto nivel fortalece la autosuficiencia del país y el futuro tecnológico que pertenece a las y los mexicanosMario Delgado Carrillo, titular de SEP
Explicó que el Plan Nacional de Energía que el objetivo del 2030 es utilizar tecnologías como el almacenamiento en baterías, el aprovechamiento de presas, la combinación de energía fotovoltaica e hidráulica y el impulso al hidrógeno verde.
México importa más del 75 por ciento del gas natural que consume, por lo que aseguró que se busca que las nuevas generaciones desarrollen proyectos para la extracción de gas no convencional sin impacto ambiental, incorporando insumos biodegradables y el uso eficiente de agua congénita, en un esfuerzo inédito para fortalecer la soberanía energética y la toma de decisiones con base en el conocimiento.
A través de un video mensaje, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que el Cinvestav ha sido clave en la generación de conocimiento propio y en la formación especializada en sectores estratégicos, al evolucionar sus programas desde áreas fundamentales como matemáticas y física hacia disciplinas de frontera, como genómica avanzada, tecnologías de la información, supercómputo y sistemas autónomos.
Señaló que la institución participa en proyectos nacionales como el clúster de supercómputo, el proyecto Kutsari para el diseño de circuitos integrados y el proyecto Quetzal para vehículos no tripulados, además de aportaciones relevantes en biotecnología, como la secuenciación del genoma de maíz más antiguo conocido, con más de 5 mil años de antigüedad, contribuyendo al desarrollo científico, productivo y sanitario del país.
En tanto, el director general del Cinvestav, Alberto Sánchez Hernández, señaló que la institución celebra un doble logro con la graduación y su 65 aniversario, al destacar una trayectoria consolidada en la formación científica, con 68 programas de posgrado en 34 departamentos, más de 18 mil egresados y presencia académica en 29 países, además de colaboración internacional en más de 50 naciones mediante 900 convenios.
Agregó que el Cinvestav mantiene su compromiso de poner el conocimiento al servicio del país, al participar en proyectos estratégicos como el diseño de semiconductores, la red nacional de supercómputo y el desarrollo de vehículos no tripulados, así como en soluciones a problemas de energía, salud y medio ambiente, con investigaciones orientadas a mejorar la calidad de vida y fortalecer sectores clave como la producción alimentaria nacional.