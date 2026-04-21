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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

SEP reconoce a Cinvestav como aliado en la transformación científica de México

Mario Delgado, titular de Educación, celebra 65 aniversario del centro y destacó su importancia como uno de los espacios de desarrollo tecnológico más importantes de AL y el Caribe

KARINA ORTIZ PEREZ

En compañía de los directores generales del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, y del Cinvestav, Alberto Sánchez Hernández, destacó el papel de la ciencia como motor de la transformación.

Resaltó que su comunidad científica participa en proyectos estratégicos como el Centro de Diseño de Semiconductores, impulsado dentro del Plan México, lo que demuestra que el desarrollo científico es clave para fortalecer la soberanía nacional.

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