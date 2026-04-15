Sheinbaum presenta a grupo de expertos que analizarán factibilidad de fracking

La presidenta plantea análisis técnico con universidades y consulta a comunidades; busca reducir dependencia del gas de Estados Unidos

Rafael Ramírez / El Sol de México

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo es determinar en qué condiciones sería factible —o no— la explotación de gas no convencional en el país, con base en evidencia científica y técnica.

Queremos saber en qué condiciones es viable o no explotar gas no convencional, y en dónde podría hacerse

Sheinbaum indicó que los especialistas tendrán un plazo inicial de dos meses para presentar una primera orientación sobre la factibilidad del fracking en territorio nacional.

Soberanía energética vs. riesgos ambientales

La presidenta justificó la medida en la alta dependencia de México del gas natural importado, principalmente desde Estados Unidos, que actualmente representa alrededor del 75 por ciento del consumo nacional.

En ese contexto, sostuvo que el análisis busca fortalecer la soberanía energética, aunque subrayó que el desarrollo de energías renovables seguirá siendo prioritario en su administración.

No obstante, dejó claro que cualquier posible implementación del fracking estará sujeta a consultas con las comunidades involucradas.

Nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad. Tiene que ser una decisión colectiva

Integran grupo multidisciplinario

Entre los integrantes destacan:

• Carlos Serralde Montreal, experto en hidrocarburos radicado en Canadá

• Manuel Martínez Morales, especialista en aguas subterráneas

• Jesús Humberto Romo Toledano, experto en ingeniería ambiental

• Samuel Alejandro Lozano Morales, especialista en nanotecnología aplicada

• Blanca Jiménez Cisneros, experta en temas hídricos

• Carlos Aguilar Madera, especialista en ciencias de la Tierra

• Eric Emanuel Luna, investigador en recuperación de hidrocarburos

• Rosa María Hernández Medrano, experta en ingeniería petrolera

• Elena Centeno García, especialista en geología

• José Adalberto Morquecho Robles, experto en geomecánica

• Luis Fernando Camacho Ortegón, especialista en geología y minería

Ruiz subrayó que el análisis priorizará el impacto en recursos hídricos, el uso de químicos biodegradables y la reutilización del agua, con el objetivo de evitar afectaciones ambientales.

El grupo también contará con participación de investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, además de académicos de distintas regiones del país.