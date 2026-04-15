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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

¿Quiénes son los integrantes del comité de expertos sobre fracking?

Académicos de la UNAM, el IPN, la UAM y la UANL forman parte del equipo que convocó la presidenta Claudia Sheinbaum para analizar si es posible explotar el gas no convencional

Pablo Rodríguez

Rosa María Hernández Medel es egresada de la UNAM y maestra en Ingeniería Química. Actualmente se desempeña como jefa de Departamento de Formación Profesional Específica y coordinadora del programa académico de Ingeniería Petrolera en el IPN.

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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