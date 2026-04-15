Claudia Sheinbaum presentó al grupo de científicos e investigadores de diversas instituciones educativas (destacan UNAM, UAM e IPN) que revisará la viabilidad para la extracción de hidrocarburos mediante el proceso de fracking / Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com

El comité que evaluará si es factible la extracción de gas no convencional está conformado por especialistas provenientes de universidades públicas, centros de investigación y organismos nacionales e internacionales.

Entre ellos se encuentran ingenieros ambientales, geólogos, expertos en hidrocarburos, investigadores en tratamiento de agua y académicos con trayectoria en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Carlos Serralde Monreal es ingeniero ambiental egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana(UAM). Especialista en energía con trayectoria internacional y residencia actual en Canadá, ha desarrollado investigaciones sobre captura y utilización de carbono en México, enfocadas en las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero.

Manuel Martínez Morales es ingeniero geólogo, con formación en la Universidad de Arizona y la UNAM. Su especialidad se concentra en aguas subterráneas e hidráulicas, áreas clave en la evaluación de los posibles impactos del fracking sobre acuíferos y recursos hídricos.

Jesús Humberto Romo Toledano es ingeniero químico egresado del IPN. Cuenta con especialización en tratamiento de aguas contaminadas por hidrocarburos y un doctorado en Tecnología Avanzada, lo que lo ha llevado a consolidarse como experto en temas de agua.

Samuel Alejandro Lozano Morales es ingeniero químico e investigador del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Cuenta con maestría y doctorado en Tecnología Avanzada con especialidad en nanotecnología. Su trabajo se centra en la síntesis y aplicación de nanomateriales para el tratamiento de agua y suelos.

Blanca Jiménez Cisneros nació en la Ciudad de México y es ingeniera ambiental con doctorado en tratamiento y reuso de agua. Investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, ha colaborado con organismos como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Ha recibido reconocimientos como la Medalla Heberto Castillo en Ambiente y el Premio Nacional al Mérito Ecológico.

Carlos Aguilar Madera es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación son la recuperación mejorada de hidrocarburos y la simulación numérica de yacimientos petroleros. Ha publicado más de 40 artículos científicos, cuenta con una patente y dos desarrollos de software.

Erick Emanuel Luna Rojero es físico por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro en Ciencias por la UNAM y doctor en Ingeniería Mecánica. Su tesis doctoral abordó la inyección de nitrógeno en el yacimiento petrolero Cantarell. Tiene más de 25 años de trayectoria en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde ha ocupado cargos directivos en investigación y explotación de hidrocarburos.

Elena Centeno García, originaria de Puebla, es ingeniera topógrafa e hidrógrafa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Ciencias por la UNAM y doctora en Geología por la Universidad de Arizona. Investigadora del Instituto de Geología de la UNAM, ha desarrollado la línea de análisis de cuencas sedimentarias y ha participado en temas de manejo de aguas subterráneas y geología forense.

José Adalberto Morquecho Robles es ingeniero petrolero y maestro en Ciencias de la Tierra con especialidad en geomecánica por la UNAM. También cursó un doctorado en exploración y explotación de recursos naturales. Ha trabajado en el Instituto Mexicano del Petróleo en proyectos de perforación, terminación y geomecánica de pozos, especialmente en yacimientos no convencionales de shale.