El proyecto activista Inside Airbnb comparte en exclusiva con Quinto Elemento Lab una radiografía del negocio de alojamientos de corta estancia en México. Los datos revelan una acumulación de hospedajes, grandes anfitriones empresariales que dominan el mercado y unas cuantas personas que controlan el negocio en localidades específicas. Se identifican, además, las colonias con mayor concentración de alquileres temporales
La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que el hallazgo del vehículo relacionado en la desaparición de la periodista ha permitido ampliar la búsqueda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, revisar la actuación del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, tras la difusión de videos en los que aparece ingresando al Club Deportivo La Asunción acompañado por escoltas armados.
Videos difundidos en redes sociales muestran al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, durante una confrontación en el Club Deportivo La Asunción, acompañado por hombres armados que fungían como escoltas. Tras la polémica y los reclamos de socios del recinto, el edil ofreció una disculpa pública, mientras la CODHEM inició una investigación de oficio por posibles vulneraciones a derechos humanos.