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Méxicoviernes, 5 de junio de 2026

Supercomputadora Coatlicue, la más avanzada de América Latina se construirá en el IPN

Su construcción está planeada para dos años

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Laura Arana

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MÉXICO

Gol de Airbnb: así es como la plataforma expande su negocio en México

El proyecto activista Inside Airbnb comparte en exclusiva con Quinto Elemento Lab una radiografía del negocio de alojamientos de corta estancia en México. Los datos revelan una acumulación de hospedajes, grandes anfitriones empresariales que dominan el mercado y unas cuantas personas que controlan el negocio en localidades específicas. Se identifican, además, las colonias con mayor concentración de alquileres temporales

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LOCAL

Alcalde de Metepec irrumpe en club con escoltas armados; horas después se disculpa

Videos difundidos en redes sociales muestran al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, durante una confrontación en el Club Deportivo La Asunción, acompañado por hombres armados que fungían como escoltas. Tras la polémica y los reclamos de socios del recinto, el edil ofreció una disculpa pública, mientras la CODHEM inició una investigación de oficio por posibles vulneraciones a derechos humanos.

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Aguas profundas / Sin seguridad se acaba la minería

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