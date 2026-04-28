La Agencia de Transformación Digital y Transformaciones informó que la construcción de la supecomputadora iniciará formalmente en junio en un terreno que ya tienen seleccionado por su capacidad energética

Gloria López / El Sol de México

“Un proyecto como estos era necesario porque necesitamos procesar cantidades de datos que no caben en una computadora normal, uno de los proyectos requiere 44 millones de datos”, detalló al explicar que las computadoras convencionales del gobierno no pueden procesar.

Explicó que una de las tareas principales de la supercomputadora será analizar modelos meteorológicos con datos históricos desde 1950 hasta 2025 para fortalecer la protección civil ante el cambio climático.

“Esto también ayuda a prevenir si necesitamos importar maíz o algo que necesitemos para alimentación y tener una buena proyección de lo que se va a poder producir en nuestro país”, agregó.

“Ayuda a mejorar la toma de decisiones y los servicios, a mejorar la calidad de las cosas que hacemos desde el gobierno para atender a la gente, cómo mejorar los pronósticos de tormentas y huracanes”, resaltó.

¿Y el agua para refrigerar el centro de datos?

“Pasa por un consejo, el proyecto se analizará si requiere o no requiere uso de super cómputo y los proyectos que así lo requieran se les asignará tiempo de uso”, detalló.