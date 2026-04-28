Coatlicue, la supercomputadora que procesará décadas de datos para prevenir fenómenos meteorológicos
La Agencia de Transformación Digital y Transformaciones informó que la construcción de la supecomputadora iniciará formalmente en junio en un terreno que ya tienen seleccionado por su capacidad energética
“Un proyecto como estos era necesario porque necesitamos procesar cantidades de datos que no caben en una computadora normal, uno de los proyectos requiere 44 millones de datos”, detalló al explicar que las computadoras convencionales del gobierno no pueden procesar.
Explicó que una de las tareas principales de la supercomputadora será analizar modelos meteorológicos con datos históricos desde 1950 hasta 2025 para fortalecer la protección civil ante el cambio climático.
“Esto también ayuda a prevenir si necesitamos importar maíz o algo que necesitemos para alimentación y tener una buena proyección de lo que se va a poder producir en nuestro país”, agregó.
“Ayuda a mejorar la toma de decisiones y los servicios, a mejorar la calidad de las cosas que hacemos desde el gobierno para atender a la gente, cómo mejorar los pronósticos de tormentas y huracanes”, resaltó.
¿Y el agua para refrigerar el centro de datos?
“Pasa por un consejo, el proyecto se analizará si requiere o no requiere uso de super cómputo y los proyectos que así lo requieran se les asignará tiempo de uso”, detalló.
México pondrá en marcha un sistema capaz de procesar en horas lo que antes tomaba meses. Se trata de Coatlicue, la supercomputadora nacional diseñada para monitorear y prevenir huracanes, sequías, crisis hídricas y fenómenos meteorológicos en el país.
Este complejo tecnológico, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025, que cuenta con una inversión pública de seis mil millones de pesos, funcionará como el corazón de un nuevo Centro de Inteligencia Artificial para fortalecer la protección civil ante el cambio climático.
Jorge Pérez, coordinador nacional de infraestructura digital de la Agencia de Transformación Digital y Transformaciones (ATDT), explicó que esta tecnología es una necesidad para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y la seguridad nacional del país.
En entrevista con El Sol de México subrayó que hoy es indispensable para el gobierno dejar de trabajar con aproximaciones manuales y pasar a un modelo de precisión, pues la supercomputadora es necesaria hoy porque sectores como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el sector salud, con quien ya tienen proyectos en marcha que requieren resultados inmediatos para mejorar la atención ciudadana.
Informó que la construcción iniciará formalmente en junio en un terreno que ya tienen seleccionado por su capacidad energética y que será anunciado en próximos días. El proyecto arrancará con un equipo técnico de 35 personas, con planes de expandirse a 120 especialistas para su operación total a finales de año.
Destacó que para la supercomputadora la vigilancia ambiental será total: desde el monitoreo del sargazo en el Caribe hasta el nivel de las presas y el comportamiento de los ríos. Este cerebro podrá detectar si una cosecha de maíz tiene estrés hídrico antes de que se pierda.
Esta capacidad permitirá al gobierno saber si es necesario importar granos para asegurar la alimentación o cómo gestionar el agua en años de sequía. Todo esto mediante el procesamiento masivo de imágenes satelitales en tiempo real.
“No nada más nos vamos a dedicar a temas meteorológicos, sino también a procesar información de imágenes satelitales para la agricultura, para saber cómo van una cosechas, si una cosecha de maíz, está hidratada o no, si tiene estrés hídrico, saber si sembró a tiempo”, resaltó.
Físicamente, Coatlicue es una estructura de mil metros cuadrados. En términos físicos, es un espacio amplio que permite albergar infraestructura importante, pero no es gigantesco como una nave industrial o un centro comercial. Es una sexta parte de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, que mide más de 40 mil metros cuadrados, solo un fragmento de ese espacio.
El sistema se divide en tres partes: equipos de comunicación (switches y rutas para que los datos fluyan), equipos de procesamiento (donde están los procesadores y tarjetas de video que hacen el trabajo pesado) y equipos de almacenamiento masivo para guardar millones de archivos.
Pérez explicó que la máquina operará con una potencia de 320 petaflops. En términos técnicos, un petaflop equivale a mil billones de operaciones por segundo. Es decir, tiene cuatro mil veces la capacidad de almacenamiento de un celular promedio por cada unidad de memoria que posee.
“Hay temas como poder medir el nivel de agua de ríos, de presas para saber cómo va a estar el comportamiento hídrico de nuestro país en los futuros años. Son cosas que se pueden hacer manualmente pero tomarían años y con una supercomputadora como esta vamos a poder hacer de una manera muy rápido”, aseguró.
El funcionario subrayó que para que este cerebro no se sobrecaliente, utilizarán un sistema de enfriamiento de circuito cerrado con agua tratada que circulará entre los servidores, por lo que esta tecnología evitará el desperdicio del recurso y garantizará una operación sustentable.
“Será la supercomputadora más grande de América Latina, a nivel mundial estaríamos en el top 10 o 15 dependiendo de los rankings y las diferentes formas de medir esto”,- Jorge Pérez, coordinador nacional de infraestructura digital de la ATDT
“Usar agua tratada en un circuito cerrado, eso nos garantiza disminuir lo más posible la pérdida de agua por lo cual no va a requerir tanta. Una vez que se llene el circuito, no creo que con más de mil litros. Y si de eso tenemos una pérdida del 10 por ciento al año, estamos hablando de 100 litros extras por año. No veríamos una preocupación por ese tema”, aseguró.
El pasado 19 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum cerró su gira por España con una visita estratégica al Barcelona Supercomputing Center (BSC), institución con la que el Gobierno de México colabora estrechamente para la creación de la supercomputadora nacional.
Este vínculo resulta clave para la puesta en marcha de Coatlicue, ya que el centro barcelonés brinda la asistencia necesaria para que la supercomputadora mexicana no solo sea un referente de soberanía, sino que sitúe al país en la vanguardia tecnológica de América Latina.
Además del medio ambiente, Coatlicue optimizará las capacidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detectará irregularidades en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y servirá como espacio de especialización técnica para jóvenes interesados en alta tecnología. Para esta etapa el funcionario no ofreció más detalles, pues se irán anunciando conforme avancen los proyectos.
El acceso será abierto para universidades como la UNAM, el Politécnico y pequeñas empresas, siempre que sus proyectos tengan impacto social. Un consejo de expertos evaluará cada propuesta para asignar los tiempos de uso.