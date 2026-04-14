Transporte de carga resiente aumentos de tarifas en casetas
De todas las carreteras, la que tuvo el mayor incremento fue la Autopista Durango-Mazatlán, que conecta a Durango con Sinaloa y la costa del océano Pacífico
Isaac Albarrán
Autopistas como la Cuernavaca-Acapulco, Estación Don-Nogales, Barranca Larga-Ventanilla, Tehuacán-Oaxaca y Las Choapas-Ocozocoautla tuvieron un aumento para vehículos de carga de entre 115 y 145 pesos.
Aumentos en los costos de peaje
En estas carreteras, también hubo un incremento de entre 30 y 14 pesos para autos particulares y entre 16 y ocho pesos para motocicletas.
Las carreteras con las tarifas más altas fueron:
Carreteras que conectan con la Ciudad de México
Los costos para el uso de las autopistas que conectan a la capital con el resto del país quedaron de la siguiente manera:
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