El ministro de Defensa de Colombia descartó que el accidente se haya producido por un ataque, pese a que el incidente se registró en una zona donde operan varias disidencias de las FARC

EFE

“Seguimos trabajando y realizando misiones de rescate, teniendo en cuenta que muchos cuerpos cayeron a gran distancia. Otros, posiblemente debido a la magnitud del incendio, serán difíciles de encontrar”, dijo Emilio Bustos a The New York Times.

Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso ; en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.

Autoridades y lugareños se unen para el rescate de los afectados

Por esa razón, la FAC envió desde Bogotá un avión ambulancia y otro Hércules C-130 "con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos", así como un avión Casa 295 con 24 camillas".

El general Silva añadió que también se envió a Puerto Leguízamo un helicóptero medicalizado UH60 para transportar heridos a ciudades más cercanas, como Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá, respectivamente.