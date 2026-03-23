Accidente de avión del Ejército de Colombia deja al menos 34 muertos y más de 70 heridos
El ministro de Defensa de Colombia descartó que el accidente se haya producido por un ataque, pese a que el incidente se registró en una zona donde operan varias disidencias de las FARC
EFE
“Seguimos trabajando y realizando misiones de rescate, teniendo en cuenta que muchos cuerpos cayeron a gran distancia. Otros, posiblemente debido a la magnitud del incendio, serán difíciles de encontrar”, dijo Emilio Bustos a The New York Times.
Según el portal especializado SA Defensa, el
Autoridades y lugareños se unen para el rescate de los afectados
Por esa razón, la FAC envió desde Bogotá un avión ambulancia y otro Hércules C-130 "con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos", así como un avión Casa 295 con 24 camillas".
El general Silva añadió que también se envió a Puerto Leguízamo un helicóptero medicalizado UH60 para transportar heridos a ciudades más cercanas, como Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá, respectivamente.
Los heridos que requieran