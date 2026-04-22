Tres latinoamericanos y un africano aspiran sustituir a António Guterres: la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall

EFE y AFP

No obstante, el desenlace del proceso dependerá en gran medida del Consejo de Seguridad, cuyos cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia) mantienen el poder de veto sobre las candidaturas.

Las propuestas

También destacó la importancia de que, por primera vez en la historia del organismo, una mujer pueda ocupar el cargo. “Si soy cortés, diría que el mundo no estaba preparado. ¿Lo está ahora? Eso espero”, señaló tras su comparecencia.

“La ONU solo fracasa cuando no lo intenta. Debemos intentarlo”, afirmó, al tiempo que prometió un enfoque activo, con presencia directa en los escenarios de conflicto y diálogo con todas las partes involucradas.

El diplomático argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica, defendió una ONU más “activa y pragmática” ante lo que calificó como un “retorno a la guerra a escala global”.

Asimismo, destacó la urgencia de modificar los esquemas de financiación para el desarrollo, ante el peso de la deuda en los países más vulnerables y la insuficiencia de los recursos públicos disponibles.

Desafíos y consenso

Concluidas las comparecencias, el proceso continuará en manos del Consejo de Seguridad, que deberá definir una candidatura de consenso para someterla a la votación de la Asamblea General.

En un contexto de tensiones geopolíticas y desafíos globales, la elección del próximo secretario general será determinante para el rumbo de una organización que busca recuperar su papel en la escena internacional.