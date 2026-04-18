Líderes progresistas cierran filas en defensa de la democracia

Mandatarios internacionales pidieron en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia reformar la ONU y deje de guardar silencio ante las guerras y las derivas autoritarias

EFE y AFP

La IV Cumbre en Defensa de a Democracia, un foro impulsado en 2024 por Brasil y España, coincidió con una congregación de líderes y simpatizantes de la ultraderecha europea en Milán.

“No basta con resistir, tenemos que proponer”, agregó Sánchez, quien opinó igualmente que había llegado el momento de que la ONU “sea renovada, reformada” y “dirigida por una mujer”.

Reformar la ONU

Una docena de presidentes y líderes progresistas de todo el mundo también pidieron en la cumbre que se pase a la acción y se emprenda una reforma de la ONU para hacerla más democrática y que deje de “estar en silencio” ante guerras y derivas autoritarias.

La ONU no puede permanecer en silencio y ver lo que está pasando en el mundo Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

Durante este encuentro, Sánchez llamó a la acción a los progresistas de todo el mundo para defender la democracia ante los ataques que sufre y no resignarse a observarlos y a ver cómo actúan quienes no respetan el derecho internacional y hacen normal el uso de la fuerza.

En este sentido, Sánchez y el expresidente chileno Gabriel Boric coincidieron en una propuesta simbólica y política: que la ONU sea liderada por primera vez por una mujer para relevar a António Guterres.

Y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en el foro progresista que se celebra en paralelo también hoy en Barcelona, incidió en la necesidad de incluir en el Consejo de Seguridad a países de África y otras regiones del mundo que ahora no están presentes.

¿Cumbre antiTrump?

En ese sentido, el invitado ausente ha sido Donald Trump, pues el encuentro se esboza como una alternativa progresista a las políticas agresivas e injerentes del estadounidense.

Lula fue el más tajante al aseverar: “no queremos más emperadores”. “Me molesta el regreso de los emperadores que se creen los dueños del mundo”, apuntó el brasileño.

Sin embargo, el presidente colombiano Gustavo Petro, que ha sido uno de los mandatarios que más problemas diplomáticos ha tenido con Trump -incluso fue incluido en la Lista Clinton, de personas y entidades vinculadas con el narcotráfico-, consideró que la cumbre “es por una alternativa en el mundo” y que “no es contra” Trump.

Este encuentro debe ser “una especie de faro que en medio de la confusión, la equivocación y el desorden global” tiene que ayudar a fijar “el rumbo de la vida y no de la muerte”, dijo Petro en declaraciones antes del arranque del encuentro.

También el ministro de Justicia de República Dominicana, Antoliano Peralta Romero, aseguró a su llegada que éste no es “necesariamente” un encuentro contra Trump y que de haberlo sido, su Gobierno no habría asistido.

El respaldo a Cuba

Los siguientes pasos de Trump en Cuba también han tenido espacio en Barcelona, donde varios líderes han respaldado a la isla y se han mostrado contrarios a cualquier intervención militar, apelando al diálogo y a la paz.

“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan”, dijo la mandataria mexicana en su intervención de apertura de la cumbre.

Sheinbaum aseguró que México “ha sabido sostener sus principios incluso en soledad” y “que alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962 cuando otros guardaron silencio”.

Lula también se mostró preocupado por la situación en Cuba y urgió a poner fin al bloqueo sobre la isla: “Hay que parar con ese bloqueo a Cuba y dejar que los cubanos vivan su vida. No es posible que nos quedemos en silencio ante eso”.