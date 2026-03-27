El rapero Balendra Shah asume el cargo de primer ministro de Nepal

“Balen”, como tambié se le conoce, se dio a conocer en la escena hip-hop underground nepalí con canciones en las que denuncia la corrupción y las desigualdades

AFP

Shah, de 35 años, fue elegido en la Cámara de Representantes tras derrotar al ex primer ministro KP Sharma Oli, de 74, quien fue expulsado del poder en septiembre pasado por los manifestantes.

El Partido Nacional Independiente (RSP, centrista) del ahora nuevo líder del país obtuvo allí una mayoría absoluta de 182 de los 275 escaños.

La llegada al poder de “Balen”, como se lo apoda en las calles, marca el inicio de una nueva generación de dirigentes en Nepal, donde la mayoría de políticos tienen una edad avanzada.

Ingeniero civil de formación, se dio a conocer en la escena hip-hop underground nepalí denunciando la corrupción de las élites y las desigualdades.

Su popularidad se extendió en todo el país en 2022, cuando, para sorpresa general, fue elegido alcalde de la capital.

Durante su campaña, se presentó como portavoz de las demandas de la Generación Z y prometió poner fin a la corrupción y al desempleo.

Luego de permanecer en silencio desde las elecciones, Shah reapareció el jueves por la noche en las redes sociales con un video en el que, a través de una canción, hizo un llamado a la unidad del país.