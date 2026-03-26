La medida se aplicará para menores de 18 años “homicidas, violadores y terroristas”; contempla revisiones periódicas para recibir “libertad controlada”

AFP

A propuesta de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el 17 de marzo la prisión perpetua después de que ONG lo señalaron de cometer "crímenes de lesa humanidad" en lucha contra la delincuencia.

La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

"Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol", aseguró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

La legislación salvadoreña tenía como condena máxima 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia por buena conducta o por trabajos para la comunidad.

Este mismo jueves el parlamento con 57 votos prorrogó por 30 días más el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial justo cuando el viernes se cumplen cuatro años de esa medida que ampara la guerra antipandillas.

A la fecha, según fuentes oficiales, fueron detenidos 91 mil 650 presuntos pandilleros, de los cuales ocho mil fueron liberados por ser inocentes.

Según ONG de derechos humanos muchos inocentes permanecen tras las rejas.