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Mundodomingo, 12 de abril de 2026

Trump anuncia que EU va a tomar el control del estrecho de Ormuz

El mandatario ha ordenado a la Armada de EU interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado peaje a Irán

EFE

“El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares”, dijo.

También expresó su confianza en que “en algún momento” se llegará a un acuerdo para la entrada y salida libre de esa vía marítima, pero acusó a Irán de haberlo evitado con la colocación de minas.

“Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar”, insistió Trump, quien afirmó que su país se encargará de desminar el estrecho.

El republicano lamentó que a pesar de que la reunión se alargó durante casi 20 horas, “Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares”.

Aunque dijo que hubo avances suficientes como para mantener la tregua vigente en los combates, denunció que las autoridades iraníes “fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante”, expresó en referencia al asunto nuclear.

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