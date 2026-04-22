La tensión detrás de la Met Gala 2026 ¿Arte o vitrina de poder?

A pocos días de la Met Gala, que se celebrará el próximo 4 de mayo, bajo la temática “Costume Art, una propuesta para pensar el cuerpo vestido como una obra en sí misma”, la polémica ha comenzado a desplazarse.

Marianieves Tejeda

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El patrocinio del empresario Jeff Bezos, ha intensificado el descontento, dando paso a algunos llamados por parte de activistas a boicotear la gala. En Nueva York, la protesta ya es visual.

El revuelo ha escalado a tal punto que incluso el alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha optado por no asistir este año, subrayando el clima incómodo que rodea a la alfombra roja.

Esta tensión se alimenta también de los rumores sobre un posible interés del magnate por adquirir Condé Nast.

Y es que, para muchos, Vogue es una institución cultural cuya independencia editorial podría verse comprometida bajo la órbita de Bezos, diluyendo su valor creativo para convertirse en pura estrategia corporativa.

No es tanto negar la existencia de ese sistema, sino señalar lo evidente cuando deja de ser cauteloso. Al final, la cuestión no es sólo quién financia la gala, sino lo que eso implica para la industria.

Y quizás el verdadero conflicto de la edición 2026 de la Met Gala, no radica en si la moda puede ser arte, porque claro que puede, sino que sucede cuando el espectáculo cultural más importante de la industria se convierte en una estrategia de intereses e influencias.