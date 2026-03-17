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Turismomartes, 17 de marzo de 2026

Descubriendo a Poza Azul, el corazón de Coahuila

Está a tres horas de Saltillo, ahí donde los pueblos cesan y, en su lugar, abundan las montañas y te sientes tan pequeño

José Luis Sabau

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Uxmal, la ciudad maya que perfeccionó la piedra

Entre sus construcciones más conocidas se encuentra la Pirámide del Adivino, de perfil ovalado poco común en el mundo maya; el Cuadrángulo de las Monjas, un conjunto palaciego, y el Palacio del Gobernador, considerado una de las obras maestras de la arquitectura prehispánica mesoamericana

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