Descubriendo a Poza Azul, el corazón de Coahuila











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Un puño de agua esmeralda en el centro mismo del estado de Coahuila / Foto: José Luis Sabau

El corazón de Coahuila es pequeño y es azul. Es tan minúsculo, de hecho -tan diminuto- que solo el haberlo encontrado debería considerarse un milagro moderno; lo mismo con que lo marcaran y que, incluso, le colocaran unas gradas de madera en desnivel -con unas escaleras tambaleantes- y que lo hicieran un atractivo turístico. Ya de lo demás -de sus tonos en gradiente y su misterio; del verde que emana, de entre sus aguas, para acorralar el desierto-; los otros detalles que emanan, como la sangre, serán aledaños. Lo que importa es que Coahuila tiene un corazón y ese corazón se llama Poza Azul.

Está a tres horas de Saltillo, si bien va el trayecto -si no tomas una salida errada o te encuentras, como me pasó, con un par de accidentes trágicos de camino, de esos que abundan en las autopistas solitarias-. Ahí donde los pueblos cesan y, en su lugar, abundan las montañas y te sientes tan pequeño. Donde no hay edificios más que una vulcanizadora esporádica -que, por cierto, desaparecieron el momento en que se me ponchó una llanta- y una que otra gasolinera abandonada. Ahí, donde ya no hay gente en montones y lo único que queda es la carretera misma extendiéndose por delante tuyo, prometiéndote -jurando, incluso- que hay algo más allá; algo que es digno de ser visto.

Como nadie puede saber con certeza dónde queda el corazón en un cuerpo y, en su lugar, usamos una aproximación simplista -ligeramente a la izquierda del centro-; lo mismo le pasa a Coahuila. Hay, poco antes de llegar al corazón, un poblado llamado Cuatro Ciénegas; mismo que, viendo un mapa y sin hacer juicios certeros, bien podría ser el centro del estado. Es un pueblo tranquilo de casas chatas, un parque bien cuidado y hoteles elegantes que se ocultan tras fachadas monótonas. Tiene buenos helados, un par de murales en su palacio municipal y un museo dedicado a Carranza, quien hace más de un siglo ahí nació sin saber dónde iría a parar -sin saber la nación que iba a forjar-. De esas ciénegas, asumo -aunque nadie me supo explicar- puede contarse la poza cardiaca a la que me refiero.

No había calma como imaginaba; abundaban los cuchicheos de gente planeando su siguiente fotografía. Menos aún calma entre los motores de autobuses que llegaban y las instrucciones breves -brevísimas- de los guías de turistas. / Foto: José Luis Sabau

Para llegar, toca salir del pueblo y, de nuevo, como el que busca el corazón, ligeramente a la izquierda -también abajo, pero eso lo ignoro porque los hechos importan menos que las metáforas-. Hay que manejar en esas mismas carreteras solitarias por poco menos de veinte minutos hasta que, en el paisaje, se cuela una solitaria cabaña donde esperan tres hombres, todos de gorra. Dos de ellos, al frente del lugar, esperan a que te les acerques para contarte del recinto. El tercero maneja la taquilla y, con un sello recién entintado, le coloca a unas bandas de papel -que fungen de boletos- la leyenda que las separa del resto de los accesos: “Poza Azul. Cuatro Ciénegas, Coah.”. Ahí te explican que el boleto cuesta cien pesos; que te incluye acceso a un pequeño museo -mismo que consiste de fotos y caparazones de tortugas-, las vistas de una laguna aledaña, cuyo nombre no especificaron más que agregar “ahí hay muchos pececitos y tortugas” , un tour nocturno para ver los astros y, más adelante, el corazón del estado.

Pasando por las formalidades del museo y ese lago -viendo, tan solo, una tortuga, a lo lejos-, tomé camino a Poza Azul. Entonces, había visto tan solo un par de imágenes del sitio; la mayoría, en las fachadas de algún camión turístico o en folletos empolvados de hoteles. Sabía, pues, que Poza Azul era como un lago de un turquesa profundo donde se ven los mismos colores del Caribe a cientos de kilómetros del mar. Aparece sola; sin gente. Como si nadie se atreviera a visitarla o lo que, más probable, pensaba, indicaba que la gente se perdía en las fotos aéreas.

Esperaba, pues, un lago enorme; lo suficiente para llenar la expectativa del trayecto y de las fotografías anteriores. Me encontré, en su lugar, tras tres horas de trayecto y una manejada breve -tampoco hay que exagerar- por calles de tierra moderada, con un lago minúsculo; de unas tres camionetas de ancho por cuatro camiones de largo. Amplia, como para disfrutarla con unas diez personas; estrecha para las treinta que ahí esperábamos -aunque tampoco sabríamos; no se permite nadar-. No había calma como imaginaba; abundaban los cuchicheos de gente planeando su siguiente fotografía. Menos aún calma entre los motores de autobuses que llegaban y las instrucciones breves -brevísimas- de guías inoportunos. Lo único que se traducía, en forma, de las imágenes que había visto, era la infinidad de azules que se desvanecían de un verde tenue hasta los tonos más opacos del morado.

En medio del desierto, en el norte del país, donde nadie se lo imagina, surge un pequeño lago con aguas más esmeralda que las del propio Caribe mexicano. / Foto: José Luis Sabau

Sentí decepción, primero. Luego, asombro. Ahí, frente mío, tras horas de manejar por planicies áridas -con toda la tentación de decirles, erradamente, desiertos- el estado se abría la piel para que surgiera una poza de agua. Se rasgaba su superficie terrosa y dejaba entrever que, en sus adentros más profundos, hay colores más profundos que el marrón, lo mismo que, por el agua, es capaz de ganarle a los tonos sepia de la sequía y hacer brotar, en su superficie, el verde tranquilo de muy contados nenúfares. ¿Cómo podía pedirle a un milagro que fuera más grande? ¿Cómo podía pedirle, a un corazón, que latiera más?

No se podía. Y tampoco se necesitaba. El corazón, me comentan, es poco más grande que un puño cerrado. Aun así, puede mover a un humano entero -de ser románticos, hay corazones que mueven a muchos más-. Lo mismo, ahora sé, le pasa a Coahuila. No con sangre que se mueve para recordarle a los músculos que, en verdad, pueden moverse libremente y hacer el mundo suyo. Lo hace, en su lugar, con la esperanza de belleza que desprueba todo estereotipo del estado.

Poza Azul ahí sigue latiendo. Lo hace con tonos reservados para el Caribe en sus gradientes marítimas. Lo hace sin pretensión de ser hallado ni de ser venerado más allá de sus alrededores y una que otra guía -las que yo tomaba como palabra-. Se erige, así, Poza Azul; se erige, sabiendo que es el corazón de Coahuila.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante