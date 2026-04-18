15 mexicanos muertos: dos gobiernos sin respuesta

Con él suman ya quince mexicanos muertos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos — el ICE — desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Quince familias esperando que alguien les explique qué pasó. Quince casos sobre los que el gobierno de Estados Unidos no ha dado una sola respuesta puntual.

La semana pasada escribí aquí mismo que dos gobiernos recibieron señalamientos graves de organismos internacionales en la misma semana — y los dos respondieron igual: restando importancia, cambiando el tema. Esta semana se confirma el patrón, solo que ahora hay un nombre más en la lista. México envió notas diplomáticas, cartas que la propia presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy fuertes”, y una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta semana también se instruyó algo que no debería ser extraordinario: que los cónsules mexicanos visiten diariamente los centros de detención donde haya connacionales recluidos. Antes los visitaban una vez por semana. Ese detalle, por sí solo, dice mucho sobre cómo hemos atendido a los nuestros.

Esto no es una disputa burocrática entre dos cancillerías. La Secretaría de Relaciones Exteriores calificó la recurrencia de estas muertes como evidencia de “deficiencias graves” en las condiciones de reclusión, incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch llevan meses documentando el deterioro en los centros de detención: hacinamiento, atención médica insuficiente, falta de supervisión independiente. Los casos tampoco son homogéneos. Algunos de nuestros connacionales murieron por complicaciones médicas no atendidas a tiempo, otros en situaciones clasificadas como suicidio, uno más en un tiroteo dentro de una instalación en Dallas. Lo que los une no es la forma de morir, sino que todos estaban bajo la responsabilidad del Estado estadounidense cuando fallecieron.

En este sentido, hay una pregunta que México también debe responder con honestidad: ¿por qué tardamos tanto en llegar a instancias internacionales? La queja ante la CIDH llegó en el caso catorce. Las visitas consulares diarias se ordenaron con el quince. La protección consular no puede ser reactiva ni depender del escándalo del momento. Tiene que ser permanente, estructural. Y eso no lo resuelve ninguna conferencia de prensa. Ahí está nuestra propia responsabilidad, que tampoco se puede eludir.

Por lo pronto, el contexto en que ocurren estas muertes tampoco es un dato menor. Más de 675 mil inmigrantes indocumentados han sido expulsados de Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Las detenciones en espacios públicos se multiplicaron por once respecto al último año de la administración Biden, de acuerdo con un análisis de la Universidad de California en Berkeley. Y lo que revelan las cifras más recientes es todavía más grave: en solo cuatro meses, 2026 ya acumula más muertes de mexicanos en custodia del ICE que todo el año 2025. México es, además, la nacionalidad con más fallecimientos registrados en ese sistema en los últimos nueve años — 38 en total. A ese ritmo y con ese volumen, los sistemas fallan, y los que mueren son siempre los más expuestos.

Uno de esos casos es el de Royer Pérez Jiménez, un joven tzotzil de 18 años cuyo cuerpo regresó a Chiapas después de morir en custodia del ICE en circunstancias clasificadas como suicidio. Dieciocho años, sin hablar inglés, sin entender el sistema en que quedó atrapado, y al que ese sistema no supo — o no quiso — proteger. Ir a la CIDH con quince muertos encima no es una política de protección; es una respuesta tardía. Y México le debe a su propia sociedad reconocer que durante demasiado tiempo miramos hacia otro lado mientras nuestros connacionales atravesaban el desierto, cruzaban el río, quedaban invisibles dentro de centros de detención que nadie supervisaba con el rigor que merecían.