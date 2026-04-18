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Juan Hernández

Análisissábado, 18 de abril de 2026

15 mexicanos muertos: dos gobiernos sin respuesta

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Alejandro Cabrera Clemente tenía 49 años. Lo detuvieron el 8 de enero en Chattanooga, Tennessee, lo trasladaron al Centro Correccional Winn, en Louisiana, y el 11 de abril lo encontraron sin signos vitales en su celda. 

Ceci Flores en el foro de Alma de México

Quince nombres. No son estadísticas: son padres, hijos, vecinos de algún rincón de México que creyeron que al otro lado del río había una oportunidad. El gobierno de Estados Unidos les debe una investigación honesta y una respuesta. Y nosotros les debemos lo más difícil: que no los olvidemos.

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