15 mexicanos muertos: dos gobiernos sin respuesta
Alejandro Cabrera Clemente tenía 49 años. Lo detuvieron el 8 de enero en Chattanooga, Tennessee, lo trasladaron al Centro Correccional Winn, en Louisiana, y el 11 de abril lo encontraron sin signos vitales en su celda.
Ceci Flores en el foro de Alma de México
Quince nombres. No son estadísticas: son padres, hijos, vecinos de algún rincón de México que creyeron que al otro lado del río había una oportunidad. El gobierno de Estados Unidos les debe una investigación honesta y una respuesta. Y nosotros les debemos lo más difícil: que no los olvidemos.
Más análisis y recursos: MexicoEnLaPiel.org
YouTube: @JuanHernandezpoliticsEN
Instagram: @dr.juanhernandez
X: @JuanHernandezS
TikTok: @juanhernandezs2020
Facebook: Juan Hernandez