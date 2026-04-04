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Juan Hernández

Análisissábado, 4 de abril de 2026

¿Quitar ciudadanía a nacidos en EU?

Miles de familias mexicanas en Estados Unidos están haciendo la misma pregunta: ¿puede cambiar la ciudadanía por nacimiento?

María vive en Houston. Tiene 28 años, es mexicana y trabaja limpiando casas. Su hijo, Daniel, nació en Texas hace dos años. Siempre ha tenido claro que él es ciudadano estadounidense.

Esta semana, al ver las noticias, se hizo una pregunta que nunca antes había considerado: ¿eso puede cambiar? No es la única. Esa duda se está repitiendo hoy en miles de hogares.

En temas migratorios, la información incompleta se mueve rápido y termina afectando decisiones reales en las familias.

Eso no significa que el debate no tenga impacto. Significa que hay que entenderlo con precisión.

El tema ha crecido no porque la ley haya cambiado, sino porque la conversación política se ha intensificado. A eso se suma la velocidad de las redes sociales, donde versiones incompletas o exageradas circulan rápidamente.

De ahí surge la mezcla que hoy domina muchas conversaciones: información, interpretación y miedo.

Para las familias mexicanas, el punto es claro: los hijos nacidos en Estados Unidos siguen siendo ciudadanos. Eso no ha cambiado.

Lo que sí ha cambiado es el ambiente. Hay más ruido, más tensión y más incertidumbre.

No habrá una resolución rápida. Si la Corte decide entrar de lleno al tema, el proceso será largo. Si no lo hace, el debate seguirá en el terreno político.

En ambos casos, la discusión va a continuar.

Esa noche, María volvió a acostar a Daniel. Después de leer y escuchar distintas versiones, entendió que su hijo sigue siendo ciudadano.

Pero también entendió algo más: aun cuando la ley no cambia, la incertidumbre sí cambia la vida cotidiana.

Analista político y especialista en migración y relaciones México–Estados Unidos

YouTube: @JuanHernandezpoliticsEN | Web: MexicoEnLaPiel.Org | Instagram: @dr.juanhernande

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Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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