Jorge Navarrete: el valor de un migrante

Jorge Navarrete llegó a Cleburne, Texas, en 1979. Era de Comonfort, Guanajuato, y llegó a trabajar en la construcción. Con el tiempo puso su propio negocio.

Murió en abril de 2026 en Dallas.

La quinta economía del mundo

Jorge Navarrete está en ese número. Sus décadas en Cleburne, su negocio, sus impuestos, su trabajo entre dos naciones, todo eso suma junto a los millones de historias parecidas que no aparecen en ningún titular.

La comunidad que genera más riqueza que toda India pierde uno de sus integrantes en custodia federal cada pocos días. No tras una sentencia. No después de un proceso. Mientras espera.

La deuda de México

Para Jorge Navarrete

El expresidente Fox tiene razón. Los migrantes dan la vida por México. Jorge lo hizo, y su historia merece contarse, no como excepción, sino como ejemplo de lo que millones de connacionales construyen cada día entre dos naciones.

Descanse en paz, Jorge Navarrete.

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Especialista en migración y relaciones Estados Unidos–México

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