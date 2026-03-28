Se llamaba Royer Pérez Jiménez. Tenía 19 años. Murió bajo custodia del Estado, en un centro de detención de ICE.

En los últimos meses, organizaciones como Human Rights Watch, Amnesty International y la American Civil Liberties Union han alertado sobre abusos en centros de detención migratoria en Estados Unidos, incluyendo atención médica deficiente, uso de aislamiento y fallas en los mecanismos de supervisión.

En ese contexto ocurrió la muerte de Royer

Falleció el 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La agencia informó que se trató de un aparente suicidio, mientras que la familia ha cuestionado esa versión y solicitó una investigación independiente. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática, y el caso siguió su curso en medio de la rutina institucional.

Menos cruces, más preguntas

Royer no cruzó en medio de una ola migratoria. Lo hizo en un momento en que la frontera entre México y Estados Unidos registra sus niveles más bajos en más de cincuenta años: menos de 10,000 encuentros mensuales desde febrero de 2025, de acuerdo con el Pew Research Center, la cifra más baja desde 1970.

Washington presenta ese dato como un logro. Sin embargo, hay otro número que rara vez se incluye en ese balance.

Royer es la muerte número trece bajo custodia de ICE en lo que va de 2026, y la número cuarenta y dos desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Según la Secretaría de Gobernación, casi 190,000 mexicanos han sido deportados desde el 20 de enero de 2025, más de 150 mil por tierra y 35 mil por aire, lo que confirma que México sigue siendo la diáspora más grande del continente y, en muchos sentidos, la más expuesta.

Una crisis más amplia

A esto se suman quienes nunca llegan a un centro de detención. En 2025, la International Organization for Migration documentó al menos 409 migrantes muertos o desaparecidos en rutas migratorias de América, incluyendo México, Centroamérica y la frontera con Estados Unidos, aunque advierte que la cifra real probablemente es mayor.

La crisis no empieza ni termina en la frontera norte. El UN Committee on Migrant Workers ha documentado prácticas en la frontera sur de México que incluyen devoluciones sin debido proceso, traslados aéreos sin información ni apoyo, y exposición de migrantes a redes de trata y crimen organizado.

Eunice Rendón, especialista en migración y seguridad y directora de Agenda Migrante, ha señalado que la política migratoria de ambos países responde hoy a una lógica de contención más que de protección. Informes de Amnesty International y Human Rights Watch han documentado detenciones arbitrarias, extorsión y abusos en estados como Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

De derechos a control

Lo que enfrentan los migrantes centroamericanos en México y los migrantes mexicanos en Estados Unidos ocurre en contextos distintos, pero responde a una lógica común: la de tratar a las personas como un flujo que debe ser contenido, no como sujetos de derechos.

El ex titular del INM, Tonatiuh Guillén López, lo ha resumido en una frase que describe bien ese giro:

“Se pasó de una política de derechos a una política de control.”

El punto de fondo

No se trata sólo de un caso aislado, sino de una forma de operar. En ella, los resultados se miden en detenciones y deportaciones, mientras que la protección queda subordinada a la contención.

Royer tenía 19 años. No era una cifra ni un expediente, sino una persona cuya vida terminó bajo custodia del Estado. En ese punto, la discusión deja de ser técnica y se vuelve esencial: cuando una vida se pierde en esas condiciones, la pregunta central ya no es qué ocurrió, sino quién asume la responsabilidad.



Analista político y especialista en migración y relaciones México–Estados Unidos

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