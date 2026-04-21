A la Sombra

Dicen los que saben que el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México del Poder Judicial de la Federación, Hugo Roberto Pérez Lugo, otorgó la razón a Carlos Alberto Torres Torres, exservidor público en Baja California, en el juicio por difamación que presentó en contra de un medio de comunicación que lo acusó, en su edición del 18 de octubre de 2025, de estar sujeto a una orden de aprehensión en Estados Unidos por delitos como huachicol y venta de armas. Es el primero de muchos pleitos contra esas acusaciones, que han salido en los últimos meses y han generado mucha especulación entre los tomadores de decisiones de este país.

Este mismo martes, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezará el encendido de 127 nuevas luminarias en la colonia Santa María la Ribera, maniobra que representa la intervención directa en la vida de al menos 300 personas que se verán beneficiadas.

Bajo el programa denominado “Brilla Cuauhtémoc”, que ya acumula más de 52 mil luminarias y forma parte de su plan de rescate del espacio público, la administración local busca mejorar la infraestructura urbana y, al mismo tiempo, reforzar las acciones en materia de seguridad, reduciendo los lugares propicios para la comisión de delitos o para la percepción de riesgo. De cara a eventos de gran escala como el Mundial de Futbol, este plan adquiere mayor importancia porque miles de personas, locales y turistas, transitarán esas calles.

En México, el acceso a una alimentación suficiente y de calidad sigue siendo un desafío urgente, especialmente entre la población infantil: según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), más de 25 millones de personas enfrentan carencia alimentaria, mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte que 1 de cada 8 niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición crónica.

Ante este panorama, actores del sector privado han reforzado estrategias conjuntas para combatir el hambre infantil, destacando el trabajo de Jack Landsmanas al frente de Corporativo Kosmos, quien ha impulsado iniciativas con enfoque integral y de dignidad humana dirigidas a menores en situación de abandono o calle, mediante programas de asistencia alimentaria, comedores comunitarios y alianzas con organizaciones civiles. A través de Fundación Pablo Landsmanas, el conglomerado también promueve acciones que van más allá de la entrega de alimentos, incluyendo capacitación nutricional y apoyo psicológico y educativo, especialmente en el contexto del Día Internacional de los Niños de la Calle, consolidando una visión empresarial donde el compromiso social y la colaboración entre sectores son clave para atender de fondo la vulnerabilidad infantil.

Esta semana se anunció, por fin, que a inicios de mayo tendrá lugar la inauguración del Puente Nichupté en Quintana Roo, una obra que pretende mejorar la movilidad en la zona hotelera de Cancún. El problema es que el mencionado proyecto debía estar terminado ¡desde 2021! De hecho, se asegura que era la última obra que iba a inaugurar el saliente gobernador Carlos Joaquín González antes de dejar el encargo para irse como embajador de México en Canadá.

En las oficinas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Baja California, con sede en Mexicali, el proceso para la compra de tóners ha generado múltiples sospechas. El Ingeniero Cristofer Félix López, encargado de adquisiciones, ha decidido “buscarle tres pies al gato” en el concurso para la compra de tóners, pues por segunda vez, difirió el fallo de la licitación LA-50-GYR-050GYR003-T-52-2026, al estirar una liga que ya se rompió antes.